Tre presupposti cruciali per il VoLTE su Huawei P9 Lite dopo la B403 | perché non funziona

optimaitalia

: Tre presupposti cruciali per il VoLTE su #HuaweiP9Lite dopo la B403: perché non funziona - GioPao9 : Tre presupposti cruciali per il VoLTE su #HuaweiP9Lite dopo la B403: perché non funziona - OptiMagazine : Tre presupposti cruciali per il VoLTE su #HuaweiP9Lite dopo la B403: perché non funziona? -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Ci siamo appena lasciati alle spalle una settimana caldissima per i possessori di unP9, in quanto da un lato c'è stata una pioggia di segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di installare l'aggiornamentoa bordo del proprio modello no brand, mentre dall'altro c'è stato anche chi ha iniziato a ricevere la patch successiva, vale a dire la B405. Essendo ancora molto limitati i casi riguardanti il secondo pacchetto software, è importante prendere in esame un aspetto specifico sulla, soprattutto in riferimento alla funzioneaver esposto la situazione generale sui rollout in Italia per lo stessoP9, infatti, è balzato subito agli occhi che il changelog dell'aggiornamentofosse più corposo. Oltre alla patch per la sicurezza di gennaio ed alcune ottimizzazioni utili per migliorare la durata della sua batteria, l'upgrade ha ...