Travolto da una Bmw mentre raccoglie olive | muore un anziano

Montagna - Travolto da una valanga : grave uno sci alpinista in Piemonte : Uno scialpinista è stato soccorso in condizioni disperate dopo essere stato travolto da una valanga sulle montagne di Torino. L’uomo è stato trovato nella zona di Usseglio, in località Pian Benot, dalle squadre del Soccorso Alpino che stanno tentando di rianimarlo per portarlo all’ospedale di Torino. Il rischio valanghe in Piemonte era segnalato dall’Arpa come molto alto e ci sono stati altri casi di soccorsi in Valsesia per ...

Caso Weinstein - venduta la compagnia del produttore Travolto dalle accuse di molestie : a guidarla sarà una donna : La The Weinstein Company è stata tolta dalle mani di Harvey Weinstein e d’ora in avanti avrà un cda in gran parte femminile. La compagnia di produzione e distribuzione cinematografica co-fondata nel 2005 da Bob e Harvey Weinstein – quest’ultimo travolto della accuse di molestie e violenza sessuale che hanno fatto il giro del mondo -, era la diretta prosecuzione industriale della compagnia indipendente Miramax che i fratelli avevano fatto nascere ...

Tragedia nel cuneese - alpinista Travolto e ucciso da una slavina - : L'incidente è accaduto a Entracque, in valle di Gesso. La vittima è un alpinista francese travolto mentre era impegnato in un'escursione di scialpinismo insieme a tre compagni

Alpinista muore Travolto da una slavina : tragedia nel cuneese a oltre duemila metri di quota : Un Alpinista è morto oggi pomeriggio nel cuneese, travolto da una slavina. L'incidente è accaduto Entracque, in valle Gesso. Le operazioni di soccorso e recupero della salma, a...

“La droga? Deve farsi curare!”. Canna-gate all’Isola - arriva l’affondo di Cecilia. La reazione della ex di Francesco Monte sullo scandalo che ha Travolto il reality sarà una sorpresa per molti : Il Canna-gate all’Isola dei Famosi continua a far discutere. Alessia Marcuzzi, nell’ultima diretta, ha ribadito che “sono state due settimane burrascose ma siamo un programma di intrattenimento e non di giornalismo, vogliamo divertirci”, probabilmente con l’intenzione di archiviare, almeno per qualche ora, il caso che ha visto e che vede protagonisti Eva Henger e Francesco Monte, ma ‘fuori’, nei salotti ...

Valtellina - sciatore Travolto da una valanga : è gravissimo : Un uomo di 48 anni di Cosio Valtellino , Sondrio, , è stato travolto da una valanga durante un'escursione sci-alpinistica con un amico in Val Caronella, sulle Orobie, a Teglio , Sondrio, . L'uomo è ...

Austria - sciatore muore Travolto da una valanga al confine col Friuli : NASSFELD PRAMOLLO , Austria, - Uno sciatore Austriaco di 56 anni è morto questa mattina, venerdì 2 febbraio, travolto da una valanga nella zona sciistica del comprensorio di Nassfeld , il polo ...

Anziano Travolto da una Bmw : pirata della strada positivo all'alcoltest Video : Sandro Orlandi, 88enne di Milano, è stato investito da una #BMW in via Michelino da Besozzo, a pochi metri da piazzale Accursio. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente [Video] era gia' in arresto cardiaco; ogni tentativo di rianimazione è stato vani. Orlandi stava attraversando la strada quando è stato preso in pieno dal bolide tedesco. L'impatto è stato così forte che la vittima è stata sbalzata per 22 metri. Il ...

Val Gardena - iceclimber tedesco Travolto da una valanga : sospese le ricerche : Un iceclimber tedesco è stato travolto da una valanga e risulta ancora disperso. Lui e a un altro arrampicatore, due guide alpine 40enni del Baden Wurttemberg, erano impegnati nella discesa di una cascata ghiacciata a 1.800 metri di quota nella zona di val di Ciavei, in Vallunga, vicino alla località altoatesina di Selva di Val Gardena. Durante la discesa il primo si è accorto che stavano per essere centrati da una valanga e ha cercato di ...

Motocross - commissario Travolto e ucciso durante una gara : individuati i colpevoli : Incredibile a Ottobiano : un commissario di una gara di cross , Bruno De Paoli, è stato travolto e ucciso da alcuni piloti mentre stava segnalando un incidente, non particolarmente grave avvenuto in ...