Trasformare Samsung Galaxy S8 in Galaxy S9 | primo porting ufficiale

L’accessorio per Trasformare il Samsung Galaxy S9 in un computer : (Foto: Evan Blass) Come i loro predecessori dell’anno scorso, anche gli smartphone Galaxy S9 potranno trasformarsi in computer desktop. Insieme ai gadget che saranno presentati a Barcellona tra poco più di due settimane, il produttore coreano Samsung venderà un nuovo accessorio opzionale della linea DeX, che dall’anno scorso accompagna gli smartphone di punta della compagnia proprio per collegarli a monitor esterni e farli funzionare ...

