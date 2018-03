Tra iOS 12 e tutte le altre novità software del 2018 targato Apple

Il centrodesTra vittorioso con Fontana. Lombardia argine a M5S : La Regione Lombardia continua nel solco del buon governo di centrodestra. Chiamato a sostituire Roberto Maroni, che ha ufficializzato il passo indietro a inizio anno, Attilio Fontana schiaccia il renziano Giorgio Gori staccandolo di ben dieci punti e conquista il Pirellone.In serata Gori ha telefonato al suo avversario, riconoscendo la sconfitta e per "fargli i complimenti". Un gesto che Fontana ha apprezzato "per il ...

The Grey - film stasera in tv 7 marzo : Trama - curiosità - streaming : The Grey è il film stasera in tv mercoledì 7 marzo 2018 in onda in seconda serata su Rai 2 alle ore 23:30. Si tratta di un thriller di sopravvivenza datato 2011 che vede alla regia Joe Carnahan e protagonista Liam Neeson. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Grey, film stasera in tv: scheda DATA USCITA: 5 dicembre ...

La Mossa del Diavolo - film stasera in tv 7 marzo : Trama - curiosità - streaming : La Mossa del Diavolo è il film stasera in tv mercoledì 7 marzo 2018 in onda in prima serata su Rete 4. Il thriller paranormale del 2000 diretto da Chuck Russell vede come protagonista Kim Basinger. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La Mossa del Diavolo, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Bless The Child DATA USCITA: 18 maggio ...

Don Camillo - film stasera in tv 7 marzo : Trama - curiosità - streaming : Don Camillo è il film stasera in tv mercoledì 7 marzo 2018 in onda in prima serata su Rete 4. Si tratta di un grandissimo classico del cinema italo-francese, girato nel 1952 per la regia di Julien Duvivier. Protagonisti iconici della serie cinematografica ispirata ai celebri personaggi di Giovannino Guareschi sono Fernandel e Gino Cervi nei ruoli di Don Camillo e Peppone. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità ...

American Sniper - film stasera in tv 6 marzo : Trama - curiosità - streaming : American Sniper è il film stasera in tv martedì 6 marzo 2018 in programma in prima serata su Canale 5. La pellicola di genere azione-biografico è diretta da Clint Eastwood e vede nel cast Bradley Cooper e Sienna Miller. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV American Sniper, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: American ...

Isola - lite furiosa Tra Alessia Mancini e Marco Ferri : C’è maretta in Honduras tra Alessia Mancini e Marco Ferri. Dopo i itigi con Rosa Perrotta e

“Ecco in che condizioni lo abbiamo ritrovato”. Scomparsa Marco Boni. Il 16enne era misteriosamente svanito nel nulla da due settimane : ora il Tragico epilogo. “Una Tragedia inaudita” : Sparito da due settimane, Marco Boni, lo studente 16enne di Tione scomparso da Riva del Garda aveva fatto perdere le sue tracce. Ma oggi arriva la sconvolgente notizia, il ragazzo è stato ritrovato cadavere dai sommozzatori nelle acque del lago di Garda nella mattinata di lunedì 5 marzo. Il ritrovamento è avvenuto a 500 metri a nord della storica “Casa della Trota” di Riva del Garda, in zona Sperone, a circa 24 metri di ...

American Sniper - il cecchino di Clint Eastwood : Trailer - cast e curiosità : Chris Kyle, come gli ripeteva suo padre da bambino, è nato per essere un “pastore di gregge” votato alla tutela dei più deboli contro i lupi famelici. Quel che sembra una profezia si avvera nel cecchino delle forze speciali dei Navy Seal che, con centosessanta uomini abbattuti, diventa il miglior tiratore dell’esercito a stelle e strisce. American Sniper, in onda martedì 6 marzo alle 21.10 su Canale 5, diretto da Eastwood, non racconta ...

Le comiche 2 : Trama - cast e curiosità del film con Pozzetto e Villaggio : Sabato 3 marzo, in prima serata sul canale Nove, va in onda Le comiche 2, fortunato – ma non altrettanto fortunato – seguito del 1991 de Le comiche, primo capitolo (girato nell’anno precedente) di una saga con il povero Paolo Villaggio e Renato Pozzetto che vede anche un terzo episodio, Le nuove comiche, del 1994. Le comiche 2: il trailer Le comiche 2: la trama I protagonisti sono sempre loro, i due stralunati individui usciti ...

Red : cast - Trama e curiosità della comedy action con Bruce Willis : Basato sull’omonimo fumetto scritto da Warren Ellis e illustrato da Cully Hamner, pubblicata da DC Comics, il film del 2010 vede Bruce Willis nel ruolo da protagonista di Frank Moses è un ex agente della CIA: Red è in onda lunedì 5 marzo alle 21.25 su Italia Uno. Red, il trailer Red, la trama Frank Moses è un ex agente della CIA ritirato che ora vive una vita tranquilla e solitaria. La sua routine viene interrotta solamente dal rapporto ...

Rachel Shenton Traduce il discorso di ringraziamento nel linguaggio dei segni : "La sordità è una disabilità silenziosa" : Il commovente momento in cui Rachel Shenton ha tradotto il suo discorso di ringraziamento sul palco degli Oscar 2018 nel linguaggio dei segni. L'attrice anglossassone si è presentata sul palco con il regista e fidanzato Chris Overton, con cui ha vinto l'Oscar per i miglior cortometraggio con "The Silent Child". "Lo avevo promesso alla nostra protagonista di sei anni", ha spiegato Shenton sensibilizzando gli spettatori circa le grandi ...

Red - film stasera in tv 5 marzo : Trama - curiosità - streaming : Red è il film stasera in tv lunedì 5 marzo 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Un thriller-commedia del 2011, diretto da Robert Schwentke, con Bruce Willis e Morgan Freeman. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Red, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Red DATA USCITA: 11 maggio 2011 GENERE: Azione, Thriller, Commedia ANNO: 2011 REGIA: Robert ...

Il lavoro? «In Italia è una giosTra impazzita» : Un libro-inchiesta, di quelli che ti spiattellano in faccia una realtà di cui si sa, di cui si parla, ma che non si vorrebbe vedere. Italian Job, uscito da poco per Sperling & Kupfer, è un viaggio negli abissi dei nuovi lavori all’Italiana. Lavori 4.0, ma a ben vedere dannatamente arcaici. Maurizio Di Fazio racconta la lotta per non perdere il posto. Un posto che non è più nemmeno minimamente fisso. Sono evaporate, in un battere di ciglia, ...