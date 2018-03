Tottenham-Juventus | il club dei tifosi bianconeri a Londra che sfida gli Spurs

Champions League - Tottenham-Juventus - Kane : "Loro fra i più forti in Europa" : Il bomber degli Spurs elogia la Signora, ma avverte: "Siamo in ottima forma. Passare il turno sarebbe un'affermazione enorme". Intanto Higuain viaggia verso la convocazione

Tottenham-Juventus, Higuain ci sarà. L'argentino partirà dalla panchina? Matuidi carica l'ambiente:" Vinceremo solo se…" Tottenham-Juventus, Higuain- Gonzalo Higuain ci sarà. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dall'infermeria, Gonzalo Higuain dovrebbe prender parte alla trasferta di ...

Tottenham-Juventus in chiaro - come vederla gratis in tv : c’è la diretta su Canale5. Gli ottavi di Champions su Mediaset : La Juventus è pronta per giocarsi tutto in Europa. La formazione di Massimiliano Allegri non ha scampo: deve vincere a Wembley, contro il Tottenham, per ribaltare il 2-2 dell’andata e proseguire la corsa in Champions League. Tre settimane fa i bianconeri sembravano poter vincere agevolmente, ma dopo aver sprecato un rigore con Gonzalo Higuain si sono progressivamente spenti, fino a subire il pareggio. Sarà vietato sbagliare ora, contro una ...

Tottenham-Juventus - Matuidi : 'Se giochiamo come sappiamo possiamo vincere. In campo per Astori' : Alle spalle un weekend di dolore, di fronte una sfida che può decidere la stagione. Dopo il grave lutto che domenica ha colpito il mondo del calcio, la Juventus è pronta a rimettersi in moto, con la certezza di avere anche recuperato terreno sul Napoli in campionato. Mercoledì i bianconeri sono attesi a Londra, dove, contro il ...

Juventus - Matuidi : 'Tottenham? Basta giocare come sappiamo' : TORINO - 'A Torino abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà il Tottenham : andiamo a Londra per vincere e per segnare, se giochiamo come sappiamo, e con l'aiuto dei nostri tifosi, come a Roma ...

Tottenham-Juventus - Kane : 'Niente calcoli - giochiamo per vincere' : "Ci sarà un'atmosfera incredibile" Una notta tutta da vivere con una grande posta in palio e la volontà di regalare un grande spettacolo a tutto il mondo. In uno stadio che si annuncia pieno in ogni ...

Juventus - Higuain recuperato : col Tottenham ci sarà. Mandzukic - si decide domani : Oggi la Juve ha avuto le risposte che stava aspettando da Higuain. Il Pipita si è allenato regolarmente in gruppo insieme ai compagni, senza risparmiarsi, il trauma osseo alla caviglia sinistra sembra ...

Champions League : probabili formazioni e dove vedere in TV Tottenham-Juventus : "Fino alla fine": è questa la frase che molto spesso viene accostata all'universo Juventus. Ci vorrà veramente un grosso impegno da parte dei bianconeri per tutti i 90 minuti nel match di ritorno degli ottavi di Champions League. La Juve infatti è chiamata alla difficilissima trasferta a Wembley dove, mercoledì 7 marzo ore 20.45, affronterà il Tottenham. All'andata, all'Allianz Stadium, la partita è terminata con il punteggio di 2-2 in un match ...

Champions League - la Juventus si gioca tutto con il Tottenham : 90 minuti che separano la Juventus e tutti i suoi tifosi dal proseguimento di un sogno oppure da una terribile delusione che nessuno si sarebbe aspettato così presto. Dopo la partita di andata degli ottavi di finale, giocata a Torino e finita 2 a 2 va in onda la resa dei conti, in diretta dal leggendario stadio di Wembley a Londra, mercoledì 7 marzo a partire dalle 20.45 su Canale 5. Del resto la Champions League è così: la competizione ...

Dopo la vittoria ottenuta in extremis contro la Lazio, la Juventus è attesa da un'altra trasferta impegnativa che potrebbe cambiare il futuro della stagione della squadra di Allegri: a Wembley i bianconeri sfideranno infatti il Tottenham nel ritorno degli ottavi di Champions League. All'andata disputata all'Allianz Stadium due settimane fa Buffon e compagni sono stati […]

Tottenham - Kane : 'La Juventus è ancora una delle migliori d'Europa' : TORINO - ' Probabilmente non eravamo i favoriti prima, ma dopo la prestazione dello Stadium le persone ci guardano in maniera diversa e dicono che dovremmo passare '. Harry Kane presenta così la ...

Champions League - Tottenham : Son avverte la Juventus : TORINO - Il Tottenham ha intenzione di andare lontano in Champions League . L'attaccante coreano degli Hotspur, Heung-min Son , crede ciecamente nelle chance della squadra di Pochettino , che ...

Tottenham-Juventus in diretta tv su Canale 5 : come vedere la Champions League in tv. Data - programma - orario d'inizio : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 su Mediaset Premium, in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Premium Play, in diretta LIVE scritta su OASport. MERCOLEDI' 7 MARZO: 20.45 ...

Tottenham-Juventus - da Higuain a Dybala : il borsino degli attaccanti bianconeri : La vittoria sulla Lazio in campionato arrivata proprio all'ultimo respiro grazie alla rete di Paulo Dybala, adesso in casa Juventus la concentrazione è rivolta solo ed esclusivamente alla gara di ...