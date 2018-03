Nba - Toronto vola in classifica a est : ANSA, - ROMA, 5 MAR - Sorride la notte Nba ai Toronto Raptors, che battono per 103-98 i Charlotte Hornets e vola no sempre più in alto nella classifica della Eastern Conference. Da vicino inseguono gli ...

NBA 2018 : Thompson fa volare Golden State - Toronto stacca Cleveland : Prosegue senza pause, praticamente, la stagione regolare Nba 2017-2018. Anche oggi, ben dieci partite disputate per andare a definire classifiche che sono sempre più interessanti nella corsa playoff sia a Est che a Ovest. Non certo per merito dei Golden State Warriors, che con la quarta vittoria consecutiva hanno fatto la differenza su tutte le altre squadre, che in questo momento sembrano più in difficoltà. Grazie anche ad un ispirato Klay ...