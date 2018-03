Tlc | Tim | Fastweb e Huawei accendono a Matera prima antenna 5G

SPILLO Tlc/ Il futuro di Tim tra gli 'azzardi' di Vivendi e l'incognita Mediaset : Telecom Italia è controllata da Vivendi, che però ha anche da risolvere la grana Mediaset prima di potersi occupare dell'azienda di tlc.

Tlc : Cisco con Tim per accelerare digitalizzazione in Italia : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – Protocollo d’intesa tra Cisco e Tim con l’obiettivo di accelerare la digitalizzazione in Italia. Con questo accordo, le due aziende si impegnano a sviluppare un programma congiunto di innovazione e di business, facendo leva sulle rispettive competenze e tecnologie, per offrire soluzioni avanzate e servizi innovativi, con particolare riguardo alla Cybersecurity, all’Internet of Things, ...

Tlc : Cisco con Tim per accelerare digitalizzazione in Italia (2) : (AdnKronos) – Player industriali, settore pubblico, start up, enti ricerca di privati e pubblici saranno coinvolti nella concreta realizzazione di progetti avanzati che miglioreranno la vita di tutti. Attraverso queste esperienze, crescerà in Italia un ecosistema di attori, aziende, sviluppatori, fornitori, pronti a supportare lo sviluppo economico del Paese. “Cisco è molto impegnata nell’aiutare l’accelerazione digitale ...