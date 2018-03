The Walking Dead 8×11 | trama | anticipazioni e promo SPOILER

Il destino di Jadis in The Walking Dead 8 visto da Pollyanna McIntosh : sarà lei Alpha? : Il destino di Jadis in The Walking Dead 8 è ancora incerto e indeciso e l'ultimo episodio della serie, andato in onda ieri sera negli Usa e oggi in Italia, non ha migliorato le cose. Il suo ruolo non è stato molto decisivo e il fatto che non abbia mai avuto una vera "storyline" continuativa in queste due stagioni lascia riflettere. Alcuni avrebbero voluto vedere Pollyanna McIntosh all'azione e non interpretare la sua Jadis sempre sopra le ...

Lacrime in The Walking Dead 8 per la regina della discarica : Simon nemico di Negan? Anticipazioni 5 marzo : "Rinuncia perché hai già perso", così si conclude l'episodio numero 10 di The Walking Dead 8 in onda ieri sera negli Usa e in onda oggi, 5 marzo, su Fox di Sky a partire dalle 21.10. Per i fan della serie AMC e di Rick e i suoi è arrivato il momento di chiudere il capitolo Alessandria e Carl e andare avanti. Il nuovo episodio lascia l'amaro in bocca a chi pensava che finalmente si sarebbe passati all'azione visto che questo famoso scontro ...

Come guardare The Walking Dead 8×10 in tv e streaming : date e orari programmazione italiana e Usa : Come guardare The Walking Dead 8x10, questo è quello che tutti si chiedono in queste ore. Dopo la morte di Carl e le promesse di Rick, finalmente è arrivato il momento di mettersi comodi, preparare i fazzoletti e aspettare la messa in onda di un nuovo episodio dell'ottava stagione di The Walking Dead. Carl è ormai morto e sepolto e Rick può riprendere la battaglia contro Negan ripartendo dai pochi uomini rimasti all'alleanza e con una ...

Jeffrey Dean Morgan e Hilarie Burton genitori bis : Negan di The Walking Dead lo annuncia sui social : Jeffrey Dean Morgan e Hilarie Burton genitori bis. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore che ormai da oltre due anni presta il volto al temibile villain Negan di The Walking Dead. Jeffrey Dean Morgan è tornato su Twitter dopo alcuni giorni di assenza e ha rivelato ai suoi fan la nascita della piccolina che aspettava dalla bella moglie Hilarie Burton volto noto, tra le altre, di One Tree Hill e White Collar. I due hanno finalmente completato ...

The Walking Dead 8 : i protagonisti e lo showrunner commentano la morte di uno dei protagonisti : Ad esempio quando sta parlando di come la madre gli avesse detto che avrebbe sconfitto questo mondo e non ci è riuscito... Tutte queste cose sono semplicemente così tristi ". Chandler ha inoltre ...

Tyler James Williams di The Walking Dead ritrova Lauren Cohan in Whiskey Cavalier : Non c'è due senza tre? A questo punto i fan della serie AMC ci sperano seriamente dopo l'annuncio che anche Tyler James Williams di The Walking Dead ha trovato posto nel cast della nuova serie Whiskey Cavalier. Secondo quanto riporta EW sembra che Tyler James Williams (Everybody Hates Chris, Criminal Minds: Beyond Borders) sarà co-protagonista nel nuovo pilot ABC al fianco di Scott Foley e Lauren Cohan. Il nuovo action-dramedy firmato da Bill ...

L’addio di Jeffrey Dean Morgan a Carl Grimes in The Walking Dead : l’attore contro l’uscita di scena di Chandler Riggs : Anche il Negan di The Walking Dead ha un cuore, almeno lontano dal set e dalla telecamera e così ecco un emozionato e sconvolto Jeffrey Dean Morgan dire addio al suo Carl Grimes e non solo. Chandler Riggs mancherà a tutti, mancherà a tutti coloro che hanno guardato la serie sin dal primo episodio e a chi, come Andrew Lincoln, ha condiviso con lui il set sin dall'inizio. Nonostante il suo arrivo nella serie solo un paio di anni fa, anche ...

Rick riparte dalla discarica in The Walking Dead 8 : anticipazioni e promo episodio del 5 marzo : Dopo la rocambolesca (ma un po' deludente) midseason première di The Walking Dead 8, per Rick e Michonne è arrivato il momento di dire addio a Carl e guardare avanti per assicurare alla loro gente un mondo migliore. Questa è la promessa che lo sceriffo ha fatto a suo figlio e sembra che per mantenerla dovrà ripartire proprio da Jadis e gli uomini della discarica. Nei giorni scorsi si è parlato molto di quello che succederà in questa seconda ...

La morte di Rick in The Walking Dead 8×09? La strana sequenza impensierisce i fan : Il pubblico assisterà anche alla morte di Rick in The Walking Dead 8x09? Chi ha visto l'episodio questa notte non riesce davvero a pensare ad altro. Tutti sapevano che Carl sarebbe morto proprio in questa midseason première ma nessuno si aspettava che alcune delle scene più importanti potevano essere legate ad una serie di flashforward. In un primo momento abbiamo visto Carl raccontare al padre quale sarebbe stato il suo futuro ideale ma a ...

La prima scena del nuovo episodio di 'The Walking Dead 8' : Torna in onda su Fox il 26 febbraio la seconda e ultima parte dell'ottava stagione di The Walking Dead , in cui , a meno di clamorose sorprese, si consumerà lo scontro finale fra Rick e Negan.