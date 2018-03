The Swords of Ditto | l' action RPG arriverà in aprile per PS4 e PC

eurogamer

(Di lunedì 5 marzo 2018) Theofè unRPG sviluppato da One Bit Beyond, e ora sappiamo finalmente che verrà lanciato sul mercato, in formato digitale, il 24per PC e PlayStation 4, riporta Gematsu.In Theofvivremo un'avventura unica per ogni eroe della leggenda sull'incessante lotta contro il malvagio Mormo. Il gioco offre un mondo immaginario denso di pericoli, meccaniche co-op, battaglie epiche e una vasto numero di bottini.Presenti inoltre missioni principali e secondarie segrete, dungeon da scandagliare ed un nuovo trailer che di renderà un'idea generale di quello che ci aspetta.Read more…