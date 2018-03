Tentano la Rapina Presi

Napoli - Tentano Rapina mascherati da Hulk : gioielliere spara - ucciso un bandito : È caccia all'uomo nel Napoletano, con posti di blocco e controlli sugli spostamenti di pregiudicati, alla ricerca degli altri due componenti del commando che ieri ha tentato una rapina...

Tentano Rapina mascherati da Hulk - gioielliere spara : ucciso un bandito Il pm lo indaga per omicidio colposo : È caccia all'uomo nel Napoletano, con posti di blocco e controlli sugli spostamenti di pregiudicati, alla ricerca degli altri due componenti del commando che ieri ha tentato una rapina finita ...

Napoli - Tentano Rapina mascherati da Hulk : gioielliere spara - ucciso un bandito : È caccia all'uomo nel Napoletano, con posti di blocco e controlli sugli spostamenti di pregiudicati, alla ricerca degli altri due componenti del commando che ieri ha tentato una rapina...

Napoli - Tentano Rapina mascherati da Hulk : gioielliere uccide uno dei banditi : Armato di revolver e con in testa una maschera di Hulk, insieme con due complici tenta di mettere a segno un colpo in una nota gioielleria ma il titolare estrae la sua pistola e spara, uccidendolo:...

Napoli - Tentano Rapina mascherati da Hulk : gioielliere reagisce e spara : ucciso uno dei banditi : Finisce in tragedia la tentata rapina a una nota gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto alla gioielleria Corcione di corso Durante, in una zona molto...

Napoli - Tentano Rapina mascherati da Hulk : gioielliere uccide uno dei banditi : Finisce in tragedia la tentata rapina a una nota gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto alla gioielleria Corcione di corso Durante, in una zona molto...

Napoli - Tentano Rapina mascherati da Hulk : gioielliere uccide uno dei banditi : Finisce in tragedia la tentata rapina a una nota gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto alla gioielleria Corcione di corso Durante, in una zona molto...

Palermo : Tentano Rapina tabacchi con furgone onoranze funebri - sei arresti : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - L'obiettivo era un furgone porta tabacchi che avrebbe scaricato la sua merce a Termini Imerese (Palermo). Sei membri di una banda, di età compresa fra i 23 e i 51 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per tentata rapina. I sei, partiti da Palermo, a bordo di quattr