Svelati nuovi attori per Detroit Become Human | Quantic Dream annuncia nuovi personaggi

(Di lunedì 5 marzo 2018) Pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale per la data di uscita - fissata per il 25 maggio 2018 - Sony hatoper, il nuovo gioco di David Cage targato(i creatori di Heavy Rain e Beyond Due Anime). Vediamo quali saranno i comprimari e quali volti li interpreteranno.L'annuncio è stato fatto sul profilo ufficiale Twitter di, che ha svelato treche finora non avevamo mai visto nelle immagini promozionali del gioco. Vediamo li in ordine: il primo è Clancy Brown, noto soprattutto per aver doppiato Mr. Krabs in Spongebob Squarepants e per il suo ruolo nel film Shawshank Redemption. Poi c'è Lance Henriksen, conosciuto per aver interpretato l'androide Lance Bishop nel film Aliens di James Cameron. Infine c'è Minka Kelly, che ha recitato in Friday Night Light.Brown, Henriksen e Kelly ...