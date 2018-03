Sui mercati andrà tutto bene finché si dirà che va tutto bene

Elezioni : il possibile impatto Sui mercati globali : Il fatto che l'economia italiana goda di un forte rialzo ciclico e che i partiti anti-UE abbiano abbassato significativamente i toni e non vogliano più un referendum sull'euro dovrebbe agire da ...

Borsa - i mercati europei bruciano 170 mld Sui dazi di Trump : Roma, 2 mar. , askanews, I dazi annunciati da Donald Trump affondano le borse europee. Giornata di forti ribassi con 170 miliardi di euro andati in fumo in termini di capitalizzazione nel vecchio ...

Elezioni italiane - come incideranno i risultati Sui mercati : Se da un lato l'industria non ha goduto di una politica accomodante, dall'altra non c'è stato nemmeno un freno. Il cambiamento verso una politica che promette tagli alle tasse, ampie garanzie sul ...

Le elezioni italiane e l'impatto Sui mercati : ... sia perché l'evoluzione dei sistemi partitici europei si e risolta un po' ovunque nella frammentazione: questa è la nuova realtà della politica europea. Esiste infine la convinzione che la ...

Le elezioni italiane e l'impatto Sui mercati : Compito del gestore è quello di monitorare i mercati per verificare che l'effetto dell'incertezza politica non vada a condizionare la valutazione delle asset class. L'incognita della legge elettorale ...

Maltempo - colpita anche la pesca : fino a -40% di prodotti ittici Sui mercati : Il Maltempo colpisce anche il settore della pesca e, stando ai dati di Federcoopesca-Confcooperative, sui mercati si è registrato un crollo dei prodotti ittici. “Nubifragi, vento, neve costringono molti pescherecci a restare fermi in porto” spiega, sottolineando che “a soffrire di più è il versante adriatico, dove in alcune marinerie il 100% della flotta non riesce a lavorare, e la piccola ...

Italia : rischio politico torna a pesare Sui mercati : La fragilità dell' economia Italiana è il motivo per cui questa elezione è così diversa da quella tedesca e per cui molti analisti hanno individuato in questo voto all'inizio dell' anno un importante ...

Berlusconi : “Senza governo c’è il rischio di speculazioni Sui mercati” | “Se non si trova una maggioranza si rivota” : Berlusconi: “Senza governo c’è il rischio di speculazioni sui mercati” | “Se non si trova una maggioranza si rivota” “Il centrodestra può arrivare al 45%, mi rivolgo anche ai delusi del Partito democratico” Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Senza governo c’è il rischio di speculazioni sui mercati” | “Se non si trova una maggioranza si rivota” sembra essere il ...

Berlusconi : senza governo c'è il rischio di speculazioni Sui mercati : "L'Italia è un Paese importante per l'Ue, quindi ciò che succede da noi interessa anche a Bruxelles e se queste elezioni non portano a un governo e a una maggioranza anche l'Europa è preoccupata". Lo ...

Debito pubblico - per ridurlo lo Stato deve finanziarsi con le banche non Sui mercati : Tutti riconoscono che il più grave e urgente problema che soffoca l’economia italiana è l’eccesso di Debito pubblico: se continua a crescere diventerà insostenibile. Il Debito pubblico italiano è pari a circa 2.218 miliardi di euro, cioè al 132,6% del Pil che vale 1.672 mdi (dati Istat 2016). L’Italia produce ogni anno più Debito che reddito. La crescita reale del Pil italiano è attualmente di 1,5%, l’aumento ...

Ottimismo Sui mercati finanziari - Tokyo in gran recupero : Nel primo mese del 2018 la terza economia mondiale ha registrato un deficit commerciale di 943,4 miliardi di yen , 887 milioni di dollari, , come non succedeva da maggio dello scorso anno. Quanto ...

Otto ragioni di cautela Sui mercati obbligazionari : In alcune parti d'Europa le curve sono in qualche modo ripide ma i rendimenti sono insolitamente bassi, sia in Germania, dove l'economia è florida ma i rendimenti sono negativi, sia in Ungheria, dove ...

BORSA & FINANZA/ I possibili nuovi 'incidenti' Sui mercati : Da una decina di giorni i mercati finanziari hanno dato segnali che non si vedevano da molto tempo. Occorrerà abituarsi a un nuovo trend.