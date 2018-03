Striscia | Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto coinvolte nel canna-gate

lanostratv

: Striscia, Eva dice tutto: “A fumare non era solo Francesco ma anche Marco, Paola e Rosa” - - KontroKulturaa : Striscia, Eva dice tutto: “A fumare non era solo Francesco ma anche Marco, Paola e Rosa” - - ABarbotz : Quindi l’immacolata Rosa si spaccava di canne? #isola #striscia - NittiValerio : RT @carlots3005: Ma era la prima volta che a striscia facevano vedere Eva che nominava tra quelli che avevano fumato anche Marco, Paola e R… -

(Di lunedì 5 marzo 2018)all’Isola dei Famosi: nuove rivelazioni disuE’ appena finita una nuova puntata diLa Notizia, e ci sono state clamorose altri clamorosi scoop sul casoa L’Isola dei Famosi. Cosa è successo? In pratica Ficarra e Picone hanno mostrato il video integrale in cui Eva Henger non solo ha fatto il nome di Francesco Monte, ma anche quelli di Marco Ferri,e la ex Madre Natura di Ciao DarwinDi. Difatti, secondo a ex attrice di film per adulti insieme a Monte avrebbero fumato anche loro 3. Una rivelazione, che in pochi minuti ha già infiammato la rete. Difatti, subito doopo aver ascoltato queste ultime dichiarazioni della Henger, molti fan del reality si sono riversati sui social per commentare, chiedendo alla produzione del reality che venga fatta al più presto chiarezza. Stasera ...