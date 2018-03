Stefano Guglielmini Nuova esterna con Nilufar | spunta il dettaglio che non piace al web

Stefano Guglielmini / Colpo basso da Nilufar Addati : "Per me è più bello Giordano!" (Uomini e Donne) : STEFANO GUGLIELMINI è l'imprenditore napoletano che ha stregato Nilufar Addati . Fra i due, però, non mancheranno gli screzi, che prossimamente...(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Anticipazioni UeD : Nilufar perde Stefano Guglielmini : Uomini e Donne: Stefano Guglielmini sbotta e dice addio a Nilufar Addati In queste ultime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne a far molto discutere i numerosi telespettatori è stata indubbiamente la tronista Nilufar Addati. Il motivo? La ragazza è andata su tutte le furie dopo che Lorenzo Riccardi è uscito in esterna con Sara Affi Fella. E in quella occasione i due si sono scambiati anche un bacio. Tuttavia Nilufar, come riportato dalle ...