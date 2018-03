Stazione Spaziale cinese fuori controllo sta precipitando sulla Terra : preoccupazioni per l’impatto ma il preavviso sarà solo di poche ore [INFO e DETTAGLI] : 1/6 ...

La Stazione Spaziale cinese Tiangong 1 verso la Terra : Lo hanno detto oggi a Roma Claudio Portelli ed Ettore Perozzi, del nuovo ufficio dell'Asi sulla consapevolezza dello spazio, rispondendo alle domande dei giornalisti in una diretta streaming ...

Stazione Spaziale : rientrati 3 astronauti - il 21 marzo il prossimo lancio : Tre astronauti sono rientrati sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale, sulla quale sono rimasti per cinque mesi e mezzo: la capsula Soyuz è atterrata all’alba ora locale in Kazakistan. Joe Acaba e Mark Vande Hei e il russo Alexander Misurkin, sono in buone condizioni di salute: tutto è andato come previsto nonostante il maltempo e le temperature sotto lo zero, ha spiegato la Nasa. Il 21 marzo è in programma il prossimo lancio ...

Video di Annalisa a E poi c’è Cattelan tra la fisica e Una finestra tra le stelle nella Stazione aerospaziale : Annalisa a E poi c'è Cattelan parla di musica ma anche di fisica. Notoriamente dottoressa in questa materia, l'artista si è soffermata a parlare dei suoi studi, che da sempre sembrano affascinare il conduttore del late night show di Sky Uno. Interessato all'argomento, Alessandro Cattelan ha voluto sapere se l'artista avesse mai ricevuto degli attestati di stima da parte dei suoi colleghi scienziati. Da questa domanda, nasce il racconto di ...

Stazione Spaziale cinese rischia di cadere sull'Italia : Bisogna sperare in un errore degli uomini di scienza. A lanciare l'allarme , recentemente, è stato il gruppo di studio italiano S5 Lab , diretto da Fabio Santoni e Fabrizio Piergentili, che lavorano ...

Stazione Spaziale : nella tabella di marcia della NASA c’è anche la ISS : nella tabella di marcia della NASA, in primo piano, c’è Stazione Spaziale Internazionale. Mentre il lancio della nave russa di rifornimento Progress 69 è stato rimandato a data da definirsi, l’agenzia americana, tramite il Commercial Crew Program e insieme alle industrie partner Boeing e SpaceX , sta lavorando per riportare in America i lanci verso la Stazione orbitante. Ciascuna delle due compagnie partner – spiega Global Science ...

Stazione Spaziale ai privati - intervista a Battiston : “Libererà i fondi per Marte” : “E’ un tema che è sul tavolo da un po’ di tempo, non è una sorpresa”, afferma Roberto Battiston, per nulla stupito dalle novità in ambito spaziale relative all’idea, dell’amministrazione Usa, di porre fine dopo il 2024 al supporto economico diretto alla Stazione spaziale Internazionale, i cui costi dovrebbero a quel punto essere sostenuti per intero dai privati. Il presidente ...

Spazio : Trump vuole lasciare la Stazione Spaziale ai privati : Trump intende lasciare la sezione americana della stazione spazialeinternazionale (Iss) ai privati mediante un processo di transizione che metterà fine ai finanziamenti federali nel 2025. Al momento le priorità americane sono l’esplorazione verso Marte e il ritorno sulla Luna, che tuttavia non è previsto sotto l’amministrazione Trump, neppure se vincesse nuovamente le presidenziali. Lo scrivono i giornali Usa. La decisione di far ...

Trump cercherà di privatizzare la Stazione Spaziale internazionale : (Foto: Paolo Nespoli/ESA/NASA/Getty Images) L’amministrazione di Trump sta cercando di privatizzare la parte statunitense della Stazione spaziale internazionale (Iss), mettendo fine ai finanziamenti federali per la Stazione dal 2014, anno in cui finirà teoricamente il piano di sovvenzione pubblica alla Iss. Da quell’anno, il governo statunitense potrebbe avviare un piano per vendere la Stazione a privati. Secondo il Washington Post, ...

Bartolomeo - la nuova avventura commerciale sulla Stazione Spaziale Internazionale : Accesso rapido allo spazio, inserimento dati ad alta velocità ed un punto di osservazione unico sono i punti di forza di una nuova avventura commerciale sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il suo nome è Bartolomeo, e il suo design versatile consentirà molti tipi di missioni a prezzi competitivi a partire dal prossimo anno. La Stazione Spaziale è cresciuta in dimensione durante gli ultimi 20 anni, così come il numero di piattaforme dedicate ...