Spd | sì alla Grande coalizione La Merkel ritorna Cancelliere

Sconfitta l'ala sinistra dell'Spd. Passa il sì alla coalizione con Merkel : La base dei socialdemocratici consegna alla cancelliera il quarto mandato Nessun trionfalismo, pochissimi festeggiamenti, ma tanti e profondi sospiri di sollievo. Il mondo politico tedesco ha reagito così allo storico «sì» da parte della maggioranza dei militanti socialdemocratici al ritorno del Partito in un governo di grande coalizione. Nel referendum indetto ...

ELEZIONI 2018/ Voto italiano e referendum nell'Spd - le due mine che allarmano la Ue : Ambienti tedeschi intendono impedire che l'Italia sia una protagonista di quella parziale riscrittura dei Trattati che servirebbero a rilanciare l'Europa. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Juncker, Napolitano e Prodi affondano la sinistra, int. a M. D'AntoniELEZIONI 2018/ Napolitano incorona Gentiloni e inaugura il piano B, di M. Maldo

