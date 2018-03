Sony annuncia la disponibilità dei televisori HDR 4K serie XF90

Annunciati importanti cambi al vertice per Sony Interactive Entertainment : Come segnala Dualshockers, Sony ha da poco comunicato una serie di importanti cambi al vertice di Sony Interactive Entertainment, modifiche all'intera organizzazione che entreranno in vigore dal prossimo primo aprile 2018, data che, appunto, segna il ritiro di Kaz Hirai dal ruolo di CEO, al suo posto Kenichiro Yoshida, attuale dirigente di Sony Japan.A partire dal primo aprile Jim Ryan prenderà il controllo di Sony Interactive Entertaiment ...

Sony annuncia i nuovi Xperia XZ2 ed Xperia XZ2 Compact al MWC 2018 : ... bensì di convertire i contenuti in High Dynamic Range , HDR, , in modo da ottenere una qualità migliore e vivere un'esperienza da cinema anche guardando video in streaming. Progettato per un ...

Sony annuncia i prezzi della sua line-up 2018 di Android TV 4K : Sony ha da poco annunciato in maniera ufficiale quelli che saranno i prezzi di listino della sua nuovissima line-up 2018 di Smart TV 4K HDR dotate di sistema operativo Android TV. annunciate al CES 2018, le linee X900F e X850F condividono molte caratteristiche, ma differiscono per alcuni dettagli, primo fra tutti l'image processor. Scopriamone insieme i prezzi ufficiali. L'articolo Sony annuncia i prezzi della sua line-up 2018 di Android TV 4K ...

Sony annuncia le Cuffie Wireless GOLD per PS4 : Sony annuncia ufficialmente l’arrivo sul mercato delle nuove Cuffie Wireless con microfono “GOLD” per PS4, le quali offrono un maggiore comfort rispetto alle tradizionali Cuffie e microfoni multi posizione celati per la cancellazione del rumore. Cuffie GOLD per PS4 Le GOLD mantengono le medesime specifiche delle Cuffie Wireless Stereo con Microfono 2.0, ma offrono una maggiore comodità, grazie al design rivisto, ...

Sony : Kaz Hirai annuncia il suo ritiro dal ruolo di CEO : Come segnala Kotaku, durante l'incontro finanziario con gli azionisti Kaz Hirai ha annunciato il suo ritiro dal ruolo di CEO di Sony. Il suo posto sarà preso da Kenichiro Yoshida, attuale dirigente di Sony Japan, e il cambio al vertice sarà effettivo a partire dal primo aprile 2018.Al momento Kaz Hirai ricopre i ruoli di Director, Representative Corporate Executive Officer, President e Chief Executive Officer e, dalla data sopra indicata, ...

CES 2018 : Sony annuncia un nuovo proiettore incredibilmente piccolo : Sony non sta pubblicizzando l'MP-CD1 per scopi specifici e sostiene invece che il dispositivo è adatto a tutti i casi, dalla visione di film e streaming video al gioco e alla presentazione di ...

Sony annuncia la sua presenza al CES di Las Vegas : Normalmente Sony non tiene una conferenza al CES. La fiera infatti tratta sempre meno di videogiochi lasciando spazio a tecnologie emergenti di ogni tipo, riporta VRfocus.Ebbene, quest'anno Sony sembra avere qualche annuncio da fare, specialmente per quanto concerne la sua divisione per la realtà virtuale.Il PlayStation VR 2 headsetLittle è attualmente atteso per la conferenza stampa. A prendere parte all'evento sarà il marchio Sony con tanto di ...