Solo terzo a Pesaro Marco Minniti | il Ministro dell' Interno battuto da Andrea Cecconi

Elezioni - clamoroso : la Lega ha più seggi del Pd Dem Solo terzo gruppo in Parlamento davanti a FI 5 Stelle oltre il 30% - flop di Liberi e Uguali - delude la Meloni : SPECIALE Elezioni POLITICHE - La diretta di Affaritaliani.it con tutti i risultati del voto aggiornati minuti per minuti fino al termine dello scrutinio. Tracollo del Partito Democratico, trionfo del M5S e della Lega Segui su affaritaliani.it

Ciclocross - Mondiali 2018 : dominio di Van Aert - che conquista il terzo titolo consecutivo. Solo terzo van der Poel. Per l’Italia ottimo sesto posto di Bertolini : Nel giorno in cui tutti si aspettavano l’olandese Mathieu van der Poel, arriva invece una prestazione straordinaria del belga Wout Van Aert, che a Valkenburg, in casa del rivale, domina la gara e conquista per il terzo anno consecutivo la medaglia d’oro ai Mondiali di Ciclocross. Belgio che si può esultare anche per il secondo posto di Michael Vanthourenhout, che a sorpresa riesce a staccare nel finale van der Poel e a centrare la prima medaglia ...