Siria | Unicef | rimane uno dei posti più pericolosi per un bambino

Siria - bagno di sangue a Ghouta. L'Unicef : "Non ci sono parole per tanto orrore" : Il bilancio è ormai di 200 morti, tra cui 60 bambini, e l'Onu avverte che la situazione è fuori controllo. 400.000 persone vivono in condizioni disperate. Il quotidiano Siria no Al Watan, vicino al regime di Assad, fa sapere che gli attacchi aerei su Ghouta " sono il preludio di un'operazione su larga scala che può iniziare in qualsiasi momento"

Unicef : Siria - 59 bimbi uccisi a gennaio : 6.01 Sono 59 i bambini uccisi a gennaio in Siria. Lo denuncia l'Unicef parlando di "bilancio brutale". In questo mese nero "di gennaio i conflitti e le violenze in Medioriente e nel Nord Africa hanno provocato ancora una volta un duro colpo per i bambini. Sono stati uccisi in conflitti,attentati kamikaze o sono morti mentre fuggivano da zone di guerra", ha dichiarato Geert Cappelaere, direttore regionale Unicef per il Medio Oriente e il Nord ...