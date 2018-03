Siria | primo convoglio Onu entra nella Ghuta assediata

Siria - ad Afrin ucciso il primo soldato turco. Ad Ankara arriva la delegazione americana : Il futuro delle relazioni tra Ankara e Washington dipenderà dalle scelte dell'Amministrazione Usa, in particolare nel teatro Siriano, ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. "Non avremo paura di nessuno: se dobbiamo morire, moriremo, ma non vivremo nella paura"