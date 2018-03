Siria | nuovi raid su Ghuta Ultime notizie | almeno 14 civili morti | al via il piano aiuti

Siria - nuovi raid Ghouta : morti 14 civili : 10.11 nuovi raid aerei del regime di Damasco sulla Ghouta orientale, alle porte di Damasco, hanno causato la morte di almeno 14 civili. Lo ha reso noto l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Questi nuovi attacchi portano a 709il numero di civili uccisi dal 18 febbraio scorso, cioè dall'inizio dei raid contro l'enclave ribelle. Gli attacchi aerei preludono ad un'offensiva terrestre finalizzata alla riconquista dell'area da parte delle ...

Siria - Ong : 10 morti in nuovi raid aerei : 12.10 E' di almeno 10 morti il bilancio di nuovi bombardamenti e raid aerei sulle città della Ghuta, in Siria, nonostante la risoluzione dell'Onu per la tregua votata sabato scorso. Nove persone sarebbero morte in un raid poco dopo la mezzanotte a Duma e un'altra persona a Harasta. Ieri i morti sono stati 14. L'Osservatorio avanza il sospetto che i governativi Siriani abbiano lanciato un attacco chimico con cloro su al-Shifuniyah (Ghuta ...

'Tregua già violata' - nuovi raid in Siria : Damasco, 25 feb. , AdnKronos/Dpa, Non si fermano raid e combattimenti in Siria all'indomani del voto unanime al Consiglio di Sicurezza dell'Onu che richiede una tregua umanitaria di almeno 30 giorni. ...

“Tregua già violata” - nuovi raid in Siria : Damasco, 25 feb. (AdnKronos/Dpa) – Non si fermano raid e combattimenti in Siria all’indomani del voto unanime al Consiglio di Sicurezza dell’Onu che richiede una tregua umanitaria di almeno 30 giorni. Elicotteri del regime di Damasco hanno sganciato oggi barili bomba sui sobborghi della Goutha orientale controllati dai ribelli, riferisce l’Osservatorio Siriano per i diritti umani che parla di una donna uccisa e diversi ...

Siria - Ong : nessuna tregua - di nuovi bombe : 9.01 La tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu è durata poche ore: secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, questa mattina il regime Siriano ha nuovamente attaccato la Ghouta orientale,roccaforte dei ribelli alle porte di Damasco. E' stata bombardata due volte Chifouniya, una località alla periferia di Duma.

Siria : Ong - nuovi raid governo su Ghuta : ANSAmed, - BEIRUT, 23 FEB - Proseguono anche stamani intensi i bombardamenti aerei governativi Siriani sulla Ghuta, l'area a est di Damasco, controllata da gruppi armati delle opposizioni e dove si ...

Siria - Ong denuncia nuovi raid a Goutha : 23.38 Sono almeno 77 i civili uccisi a Goutha, alla periferia di Damasco, dai bombardamenti aerei del regime di Assad. Lo riferisce l'Osservatorio Siriano dei diritti umani. Tra le vittime vi sono almeno 20 bambini. I fer iti sono almeno 300. Goutha orientale è una roccaforte dei ribelli, una delle ultime rimaste in Siria, completamente circondata dalle forze governative.

Nuovi raid aerei israeliani in Siria dopo l'abbattimento di un F-16. Distrutto un drone iraniano : Il drone, entrato in Israele, è stato intercettato e colpito. Bombardati per ritorsione obiettivi iraniani in Siria. La contraerea Siriana ha quindi abbattuto un caccia israeliano. Netanyahu: "L'Iran ha violato la nostra sovranità. Continueremo a difenderci"