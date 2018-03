Siria | Ben-Zvi | Israele in contatto con Russia per ritiro truppe sciite

it.sputniknews

: #palestina 'Se state viaggiando attraverso la Siria, la Giordania o il Libano, dove tutto è bello e ben messo e, ... - EdoSaccani : #palestina 'Se state viaggiando attraverso la Siria, la Giordania o il Libano, dove tutto è bello e ben messo e, ... - Eib63 : @FiorellaMannoia “Purtroppo fatti di questo tipo sono già accaduti, come ben sa chi opera nell'umanitario, soprattu… - OttobreInfo : RT @agambella: #Siria Nel momento in cui i governativi siriani entrano ad Autaya, Nashabiyah e Hazrama significa che ben 1/5 della sacca de… -

(Di lunedì 5 marzo 2018) "Siamo in stretto- ha spiegato - con lasu questo tema, come con gli Stati Uniti e la Giordania. Ma, inutile dire, di chi è ora la presenza più grande in? Della. Ed è per ...