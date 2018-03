superguidatv

: Silvio Muccino a Non è l’Arena: “Ritornare in pista non era cosa per me” - SuperGuidaTV : Silvio Muccino a Non è l’Arena: “Ritornare in pista non era cosa per me” - giobre76 : RT @AndreaCilento: Surreale intervista fiume con Silvio Muccino come fosse Van Gogh. Questo Paese non scopre più #talenti perché esiste la… - marcarmenix : @rrobe A me sentire Silvio Muccino parlare già frantuma gli zebedei -

(Di lunedì 5 marzo 2018) A distanza di un paio d’anni, a Non è L’Arena, è tornato a chiacchierare faccia a faccia con Massimo Giletti. A lui l’attore e regista, presentando il suo nuovo libro, ha detto: “Ritornare innon eraper me“. Come mai? Asi riferiva? Ebbene dopo l’intervista di cui tutti hanno parlato, una intervista in cuisi era scagliato contro la sua famiglia e soprattutto suo fratello accusandolo di aver picchiato l’ex moglie, il giovane attore ha voluto staccare la spina. «Rispetto a due anni fa oggi sorrido. E per me è importante tornare qui da te per chiudere questo percorso di cambiamento».racconta a Massimo Giletti i personali momenti di crisi vissuti. #nonelarena pic.twitter.com/GCFscOvMCJ — Non è l'Arena (@nonelarena) 4 marzo 2018a Non è l’Arena: il dopo ...