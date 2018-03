Si spoglia davanti a Berlusconi per protesta e viene espulsa dall' Italia

Blastingnews

(Di lunedì 5 marzo 2018) Ci troviamo a Milano, dove una ragazza francese di circa 30 anni si è denudata di fronte ain segno di. L'uomo si trovava all'interno del suo seggio elettorale quando la donna, Melodie Mousavi Nameghi di origini iraniane, è salita su un tavolo mostrando il proprio corpo nudo e ricoperto semplicemente da una scritta contro il Cavaliere: "sei scaduto". Una frase che è stata più volte urlataa stessa ragazza, tra gli sguardi increduli di tutti i presenti, mentrefa la sua uscita dal seggio scortatoe proprie guardie. La donna, come è possibile vederee immagini di un video amatoriale, è stata trascinata via con la forza e successivamente condotta in centrale, dove le è stato imposto il divieto di accesso al paese per cinque anni. Nessuno si era accorto della presenza di Melodie perché la giovane era riuscita a superare i controlli di ...