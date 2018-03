quattroruote

: Shift Automotive - La nuova convention su auto e tecnologia - thexeon : Shift Automotive - La nuova convention su auto e tecnologia - JobsMiami1 : Automotive Digital Field Consultant (Miami) - Shift Digital - Miami, FL -

(Di martedì 6 marzo 2018) Gli organizzatori del Salone di Ginevra e dell'Ifa di Berlino, la più importante fiera europea di, hanno dato il via a unacollaborazione che porterà alla nascita di, unache tratterà delle nuove tecnologie del mondo dell'. Negli ultimi anni, infatti, l'industria dell'mobile e quella dell'hi-tech hanno dato vita a nuove sinergie, portando a bordo dellemoderne software e dotazioni impensabili fino a pochi anni fa e proprio per questo gli incontri tra gli esperti dei due settori permetteranno di comprendere al meglio l'impatto che le nuove tecnologie hanno sui guidatori. Si parte da Berlino. Lamobilistica si terrà due volte all'anno in concomitanza con le due fiere: la prima edizione sarà a Berlino, il 4 e il 5 settembre 2018 e sarà poi seguita da un secondo appuntamento che si terrà a Ginevra nel mese ...