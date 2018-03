Serie A | tra il 3 e 4 aprile il recupero dei match rinviati per la morte di Astori

Serie A - Malagò : «Il recupero della 27ª giornata sarà il 3-4 aprile - tranne il derby» : «Derby a parte, le partite della 27esima giornate verranno recuperate il 3-4 aprile». Così Giovanni Malagò, commissario della Lega Serie A, ha ufficializzato le date per il recupero delle gare che non si sono disputate in seguito alla tragica morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Resta ancora in dubbio la data per il derby: «La […] L'articolo Serie A, Malagò: «Il recupero della 27ª giornata sarà il 3-4 aprile, tranne il derby» ...

FOTO Ginnastica - Serie A 2018 – Tutti i body delle squadre : tra brillantini - decorazioni e femminilità. Qual è il più bello? : Sabato si è disputata la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Le migliori 24 squadre d’Italia si sono date battaglia ad Arezzo e hanno anche esibito i nuovi body. Gustiamoceli nelle FOTO di Giorgia Urbani: secondo voi Qual è il più bello? (galleria in fase di completamento, mancano ancora quattro team). BRIXIA BRESCIA: CENTRO SPORT BOLLATE: GAL LISSONE: GIGLIO MONTEVARCHI: FORZA E ...

The Resident - la nuova Serie medical tra malasanità e dottori cinici : Grey’s Anatomy ci ha dato un assaggio sui rapporti fra medici e tirocinanti all’interno di un ospedale americano. In The Resident il gioco si fa più duro, come possono scoprire gli spettatori italiani dal 5 marzo su FoxLife (Sky, canale 114) alle 21.00. Il nuovo medical drama non ha paura di alzare il velo su tutte le contraddizioni della sanità americana a partire da quella più banale: negli USA chi vuole ricevere le cure più adatte alla sua ...

Karate - Serie A 2018 : Lorena Busà consolida una scintillante tradizione di famiglia - Silvia Semeraro si conferma ai vertici mondiali : Una tradizione di famiglia, una bella storia che trae le sue origini ad Avola, un paesino in provincia di Siracusa, che oggi più che mai costituisce uno dei punti focali del Karate in Italia. Lì è nato Luigi Busà, plurimedagliato azzurro e punto di riferimento della disciplina nel Bel Paese da oltre dieci anni. Lì risiede Lorena Busà, sorella di Luigi, che a Salisburgo ha fatto faville, salendo sul secondo gradino del podio nella categoria -55 ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : a Las Vegas tra gli uomini vincono gli USA - il Sudafrica allunga in classifica : Nella notte italiana si è conclusa a Las Vegas la quinta tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale i padroni di casa degli USA si impongono sull’Argentina per 28-0. Al terzo posto le Fiji, che battono il Sudafrica per 26-22. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Nuova Zelanda, che supera l’Australia per 17-12. Il settimo posto va a pari merito ad Inghilterra e Kenya. Le squadre eliminate ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : nelle prime tre Serie del trap femminile bene Maria Lucia Palmitessa : Si apre anche la stagione di Coppa del Mondo per il Tiro a volo: a Guadalajara, in Messico, oggi si sono disputate le prime tre serie del trap femminile. Dopo 75 piattelli c’è un quartetto al comando, con 71 centri: la nostra Maria Lucia Palmitessa è in compagnia delle statunitensi Ashley Carroll e Aeriel Alease Skinner e della finlandese Mopsi Veromaa. Nel gruppo delle none classificate, con 68 centri su 75 c’è Federica Caporuscio, ...

Basket - Serie A : Cantù sprinta con Culpepper - Milano straripante ne fa 116 : Dopo l'anticipo del sabato con la vittoria di Trento a Reggio Emilia , il 20° turno del campionato di Serie A prosegue con le tre capolista a caccia di punti preziosi. Avellino s'inchina a Cantù, ...

Immane tragedia in Serie A : muore il Capitano della Fiorentina Davide Astori. Arresto cardiocircolatorio a soli 31 anni : Immane tragedia nel mondo del calcio: il Capitano della Fiorentina Davide Astori è morto in nottata a causa di un Arresto cardiocircolatorio. Mercoledì scorso, come tutta la squadra, si era sottoposto alle visite mediche ...