Serie A | recuperi della 27ª giornata il 3-4 aprile Ma il derby rimane sospeso

Serie A - ecco le date dei recuperi della 27^ giornata : tutti i dettagli : Gran parte della 27^ giornata del campionato di Serie A è stata rinviata a causa della morte del difensore della Fiorentina Davide Astori, adesso sono state decise le date per il recupero. In particolar modo 6 delle 7 gare saranno recuperate con una sorta di turno infrasettimanale, le date giuste sono state quelle del 3 e 4 aprile, le partite in questione sono: Genoa-Cagliari, Chievo-Sassuolo, Udinese-Fiorentina, Torino-Crotone, Benevento-Verona ...

Serie A - ecco le possibili date dei recuperi : Serie A, ecco le possibili date dei recuperi ecco le probabili date nelle quali sarebbe possibile recuperare la 27a giornata di Serie A. Continua a leggere L'articolo Serie A, ecco le possibili date dei recuperi è su NewsGo.

Ecco le possibili date dei recuperi della 27esima giornata di Serie A : Il mondo del pallone si è fermato in segno di rispetto per la scomparsa improvvisa di Davide Astori. Tutte le partite, con l'ovvia eccezione dei tre anticipi giocati il 3 marzo , Spal-Bologna, Lazio-...

Serie A - le ultime sui recuperi dopo i rinvii per la morte di Astori : date e orari : La giornata di Serie A di ieri è stata tragica per il calcio italiano, la morte di Davide Astori ha fatto sì che la giornata di campionato sia stata giustamente rinviata a data da destinarsi. Adesso le ipotesi in merito ai recuperi delle gare si stanno sprecando, facciamo dunque un punto della situazione relativamente agli incontri che si dovranno giocare nelle prossime settimane. Per Genoa-Cagliari, Chievo-Sassuolo, Udinese-Fiorentina e ...

Serie A - i recuperi solo a metà mese : Pioveva, fuori. E diluviava anche nel cuore del nostro pallone. Dopo aver osservato un minuto di silenzio, Giovanni Malagò ha raccolto le parole e ha cominciato a ragionare. 'La decisione di spostare ...

Serie B : è ufficiale - la Lega ha deciso le date dei recuperi della 28a giornata : In queste ultime ore sono state decise dalla Lega di Serie B le date relative ai recuperi delle quattro gare rinviate nella scorsa settimana a causa della neve. Sentite le rispettive società e preso atto degli impegni che il calendario ha già in programma, compresi anticipi e posticipi, queste sono i giorni fissati dalla Lega:...Continua a leggere

Serie B - ecco date ed orari dei recuperi delle gare rinviate per “Burian” : Lo scorso turno infrasettimanale di Serie B, è stato caratterizzato dal maltempo, con Burian che si è abbattuto sullo stivale causando non pochi problemi. Nella giornata di martedì infatti sono state ben 4 le gare rinviate a causa del maltempo ed oggi la Lega Serie B ha reso note le date dei recuperi delle 4 gare in questione. Gli incontri verranno divisi in due diverse settimane, sempre al martedì, ecco il dettaglio delle gare. Martedì 6 marzo ...

Serie B - date e orari dei recuperi della 7ª giornata di ritorno : MILANO - Decisi, dalla Lega di Serie B, orari e date delle quattro gare rinviate martedì scorso a causa del maltempo e valide per la settiman giornata di ritorno del campionato di Serie B. Si giocherà ...

Serie B - 6 e 13/3 recuperi 28/o turno : ANSA, - ROMA, 1 MAR - Verranno disputate martedì 6 marzo e martedì 13 marzo, con inizio alle ore 18, le partite valide per la 28/a giornata, settima di ritorno, del campionato di calcio di Serie B e ...

Serie B - decise le date dei recuperi delle partite rinviate : Serie B, decide le date dei recuperi delle partite rinviate – Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il C.U. LNPB n. 115 del 26 febbraio u.s.; visti i CC.UU. LNPB n. 117, 118 e 119 del 27 febbraio u.s.; con i quali, a seguito della decisione delle rispettive Autorità locali di non permettere la disputa degli eventi in programma nella serata di martedì 27/02/2018 a causa delle abbondanti precipitazioni nevose tali da ...

Serie A - anticipi - posticipi e recuperi/ Juventus-Atalanta il 14 marzo - il derby di Roma alle 18 : 00 : Serie A, anticipi, posticipi e recuperi, Juventus-Atalanta il 14 marzo, il derby di Roma alle 18:00. Diramato l’elenco delle partite in anticipo e in posticipo dei prossimi turni(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 09:09:00 GMT)

Serie A - la classifica dopo i recuperi di mercoledì sera : La Lazio ha vinto contro l'Udinese e ora è al terzo posto, mentre la Roma non è riuscita a superare l'Inter The post Serie A, la classifica dopo i recuperi di mercoledì sera appeared first on Il Post.

Amatori-A - la Serie a con i due punti. 21^ giornata (+ recuperi) : Torna dopo la sosta il campionato, portandosi dietro anche Amatoria-A, la rubrica che analizza il campionato di Serie A re-immaginandolo come una competizione in cui la vittoria mette in palio due punti anziché tre (il pari vale sempre uno), un po’ come succede in molti campionati amatoriali. Andiamo a vedere cosa è successo in questa 21^ giornata! Amatori-A, sintesi 21^ giornata Partiamo come di consueto dalle posizioni di vertice. ...