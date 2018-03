Serie A | quando recuperare il derby Milan-Inter? Ecco le ipotesi

Serie A - 27^ giornata : quando si recuperano le partite di oggi? Milan-Inter il 9 maggio? Tutte le possibili date e il programma : Si sta discutendo su quando si potranno giocare le partite della 27^ giornata della Serie A che sono state rinviate oggi domenica 4 marzo in rispetto di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato morto nella sua camera d’albergo. Oggi si dovevano giocare sette partite, tra cui il derby di Milano. Il calendario molto fitto, tra impegni europei, turni infrasettimanali di campionato, pause per le Nazionali, rende difficile individuare ...

Serie A - quando si recupera la 27^ giornata? Le possibili date per le partite rinviate oggi (4 marzo). Il calendario e il nuovo programma : La tragica morte di Davide Astori ha sconvolto l’intero mondo del calcio. Il capitano della Fiorentina è stato trovato senza vita nel letto della sua camera d’albergo. Immediata la decisione di rinviare tutte le partite in programma oggi, valide per la 27^ giornata della Serie A. I sette incontri in programma (uno alle 12.30, cinque alle 15.00, il derby di Milano alle 20.45) sono stati dunque rinviati a data da destinarsi. Giovanni ...

Solo 2 - finite le riprese della Serie con Marco Bocci : quando andrà in onda? : Anticipazioni sulla seconda stagione di Solo 2, la fiction con protagonista Marco Bocci che verrà trasmessa prossimamente su Canale 5 C’è grandissima attesa per la messa in onda della seconda stagione di Solo 2, la fiction televisiva con Marco Bocci che ha incollato davanti al teleschermo più di 4 milioni di telespettatori. Un grande successo per la serie realizzata da TaoDue pronta a tornare con i nuovi episodi su Canale. Solo 2: quando ...

Fed Cup 2018 - Italia ai play-off per tornare in Serie A. Quando si giocano? Programma - orari e tv. Le possibili avversarie : L’Italia ha battuto 3-1 la Spagna nel primo turno del World Group II di Fed Cup 2018, guadagnandosi così la possibilità di giocarsi il play-off che vale il ritorno nel World Group I, la Serie A del tennis femminile mondiale: si giocherà il 21 e 22 aprile. L’Italia, in accordo con il ranking per nazioni, sarà opposta ad una delle quattro teste di Serie, che saranno Bielorussia (1), Svizzera (2), Olanda (3), e Belgio (4), ovvero i Paesi usciti ...

Serie A - quando Belotti scatta : gol fotocopia all'Udinese - nel 2018 come nel 2016 : Andrea Belotti è tornato al gol, appuntamento al quale l'attaccante del Torino mancava dal 16 dicembre contro il Napoli. E' la parola fine messa su un'astinenza che rischiava di diventare cronica e ...

Anticipazioni Don Matteo 11 : stop momentaneo alla Serie - ecco quando e il motivo Video : Il quinto appuntamento di Don Matteo 11 [Video] andra' in onda giovedì prossimo, 8 febbraio 2018? E' questa la domanda che moltissimi telespettatori della popolare fiction Rai si sono posti in queste ultime ore. Purtroppo possiamo svelarvi che la risposta è negativa: il nono e decimo episodio ambientato a Spoleto non verranno trasmessi per dare spazio alla 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana. quando ritornera' sul piccolo ...

Serie B - girone di andata : classifica spettatori - quando il tifo non paga Video : In Serie B, dopo le gare della 21a ed ultima giornata del girone di andata, il #campionato si ferma e riprendera' il 20 gennaio, in pieno calcio calciomercato [Video] della sessione invernale. Ieri si sono avuti i primi verdetti con il Palermo campione d'inverno con 2 punti di vantaggio sul Frosinone e tre sulla coppia Empoli e Bari. Ma, come al solito, nessun verdetto sembra scontato in quanto il torneo è sempre incerto sino alla fine e bastano ...

Calcio - quando ricomincia la Serie A? Programma - orari e tv della 21^ giornata. Il calendario completo : Domenica 21 gennaio ritornerà la Serie A 2018 di Calcio dopo la piccola pausa invernale che è stata concessa a squadre e calciatori per aver giocato durante le festività natalizie. Il calendario è stato rivoluzionato rispetto a quello a cui eravamo abituati negli ultimi anni: il campionato non si è fermato tra Natale e Capodanno, tante partite sotto l’albero considerando anche la Coppa Italia e dunque stop posticipato a metà gennaio. I ...

Calcio - quando ritorna la Serie A 2018? Si gioca il 21 gennaio : programma - calendario - orari e tv. Spicca Inter-Roma : La Serie A 2018 sta per tornare, la pausa invernale è quasi finita, la piccola sosta concessa alle squadre dopo aver giocato durante le festività natalizie si sta per concludere. Il campionato italiano di Calcio tornerà domenica 21 gennaio con la 21^ giornata: si torna finalmente a giocare per la gioia di tutti gli appassionati e i tifosi, incomincia la fase calda della stagione, il rush finale sta per partire. Si ritorna con il botto perché il ...