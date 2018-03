Serie A | Malagò | «Il recupero della 27ª giornata sarà il 3-4 aprile | tranne il derby»

Governance Serie A - Malagò punta a chiudere entro metà marzo : L'intenzione di Malagò è di chiudere il 19 marzo: adeguamento dello statuto con la maggioranza semplice e rinnovo delle cariche. L'articolo Governance Serie A, Malagò punta a chiudere entro metà marzo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MORTE ASTORI - QUANDO RECUPERA LA Serie A? / Malagò apre allo slittamento di una settimana - ipotesi possibile? : La MORTE di Davide ASTORI ha portato alla decisione della Lega A di rinviare per lutto la 27a giornata a data da destinarsi. Ma in un calendario così fitto da qui a maggio è un'impresa...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:50:00 GMT)

Morte Astori - Malagò : "Giusto rinviare la Serie A" : Il nostro mondo è profondamente colpito da quanto successo. Le parole stanno a zero, la decisione di rinviare la giornata è quella giusta" ha aggiunto il commissario. "Il calcio che io penso e che ...

Malagò : «Rinvio delle partite di Serie A doveroso e condiviso dai club» : Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di recuperare le partite il prossimo fine settimana facendo slittare i successivi turni già in calendario. L'articolo Malagò: «Rinvio delle partite di Serie A doveroso e condiviso dai club» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Morte Astori - Malagò spiega : “giusto rinviare la Serie A - ecco le possibili date di recupero del turno” : Morte Astori – La Morte di Davide Astori ha scosso l’intero mondo del calcio. Il presidente del Coni Malagò ha spiegato in conferenza stampa le ore concitate che hanno portato al rinvio dell’intera giornata di Serie A. “Astori patrimonio del mondo del calcio. Ero ad un incontro di lavoro verso le 10, mi ha chiamato Marco Bonelli della Lega per darmi la drammatica notizia. Sono rimasto senza parole, abbiamo aspettato ...

Malagò candida Gaetano Micciché per la presidenza della Serie A : La proposta non è ancora stata fatta al presidente di Banca Imi ma sul nome c'è convergenza tra i club. L'articolo Malagò candida Gaetano Micciché per la presidenza della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Presidente Lega di Serie A - Malagò candida Gaetano Miccichè : 'Una mia idea' : ... come amministratore deLegato, infatti, il candidato forte è Sami Kahale, ex manager di Procter&Gamble: "Sarebbe bello individuare una donna di sport, capace, o un rappresentante della categoria ...

Lega Serie A - Malagò candida Gaetano Miccichè alla presidenza : Per quanto riguarda il consigliere indipendente, Malagò ha spiegato che 'sarebbe bello individuare una donna di sport, capace, o un rappresentante della categoria giocatore-allenatore o un uomo laico ...

Lega Serie A : Juve - Inter e Roma sventano 'golpe' anti-Malagò di Lazio - Napoli e Milan : ... Genoa, Hellas Verona, Lazio, Milan, Napoli, Torino e Udinese, di eleggere i vertici della Serie A , tra i quali il presidente e l'amministratore deLegato, prima ancora che il numero uno dello sport ...

Lega di Serie A - assemblea slitta al 27 febbraio otto società aspettano Malagò : ROMA - slitta al 27 febbraio l'assemblea elettiva della Lega di Serie A di calcio convocata per il 14. 'Ricevuta in data odierna formale comunicazione che un gruppo di società , Benevento, Bologna, ...

Lega Serie A - 8 squadre chiedono rinvio elezione presidente : si aspetta ritorno di Malagò : Vogliono aspettare il commissario Giovanni Malagò che, nel ruolo di presidente del Coni, e quindi di massimo dirigente dello sport italiano, sarà impegnato fino a fine mese in Corea del Sud, per i ...

Lega Serie A - Malagò : 'Prendo atto - poi ognuno giudica sostanza e stile' : 'Richiesta legittima, si poteva anche chiedere di posticipare aspettando il mio rientro, che peraltro era programmato: ma ho chiesto di non farlo, perché non voglio che si possa pensare che da parte ...

Diritti Tv Serie A / MediaPro vende a Sky e Mediaset - soddisfatto Malagò : Diritti Tv Serie A, MediaPro vende: Sky e Mediaset in prima fila, novità BeIn Sports per lo streaming. Iniziano le trattative per la vendita dei Diritti televisivi in Italia(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:22:00 GMT)

Lega di Serie A pronta al voto uno sgarbo al commissario Malagò. Diritti tv - adesso Sky tratterà con Mediapro : tratterà tenendo presenti i suoi quasi 5 milioni di abbonati e il fatto che in questi anni ha investito miliardi nello sport italiano. Sky in futuro ha già la Champions, la Europa League, gli Europei ...