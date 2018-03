Serie A | le ultime sui recuperi dopo i rinvii per la morte di Astori | date e orari

Probabili formazioni/ Milan Inter : quote - le ultime novità live (Serie A 27^ giornata) : Probabili formazioni Milan Inter: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti per il derby della Madonnina. Icardi e Cutrone le due punte che inizieranno la partita di San Siro(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 05:53:00 GMT)

Probabili formazioni / Lazio Juventus : occhio al grande ex. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Lazio Juventus: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri ritrova Higuain che però non è al meglio, Simone Inzaghi senza Marusic(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:51:00 GMT)

Serie A Benevento-Verona - ultime news e formazioni : Out Viola e Sandro : Serie A Benevento-Verona, ultime news e formazioni: Out Viola e Sandro. Sarà una autentica sfida salvezza quella che andrà in scena al The post Serie A Benevento-Verona, ultime news e formazioni: Out Viola e Sandro appeared first on CalcioBetter.com - news del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Probabili formazioni/ Cagliari Napoli : quote - ultime novità live. Pavoletti - ex di turno (Serie A) : Probabili formazioni Cagliari Napoli: quote, le ultime novità live su moduli e titolari in vista del posticipo di Serie A che chiuderà la 26^ giornata(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:18:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Milan : quote - le ultime novità live. Attenzione a Alisson! (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Milan: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allo stadio Olimpico Gattuso conta di ritrovare Kalinic, ma punta sui soliti undici(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 13:39:00 GMT)

Allerta meteo - la situazione in Serie A : solo una partita a rischio - le ultime : Allerta meteo Serie A – Nella giornata di ieri ha preso il via il 26^ turno del campionato di Serie A, la vigilia è stata caratterizzata dai dubbi per l’Allerta meteo, il Burian, vortice di aria gelida proveniente dalla Siberia alla fine non ha portato grande preoccupazione, le gare Bologna-Genoa ed Inter-Benevento si sono disputate senza particolari problemi. Oggi le altre partite e solo una è a rischio, si tratta ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Atalanta : Higuain out. Quote - le ultime novità live (Serie A 26^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Atalanta: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I bianconeri ritrovano Matuidi ma sono senza Higuain, Cuadrado e Bernardeschi(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 09:38:00 GMT)