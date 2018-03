Serie A | il mercato estivo chiuderà il 18 agosto Sì al Boxing day | Miccichè sarà

Serie A 2018-2019 : le date del campionato e del calciomercato : Inizio stagione il 19 agosto, si gioca a Santo Stefano e il mercato chiude in anticipo: 18 agosto , estivo, e 18 gennaio , invernale,

Calcio - Serie A : ecco le date della nuova stagione. Svolta storica per il calciomercato. Ci sarà il Boxing Day! Miccichè presidente di Lega : La riunione della Lega Calcio che si è tenuta quest’oggi a Milano è stata utile non solo per definire il recupero delle sette partite della 27a giornata di Serie A rinviate ieri per la tragica scomparsa di Davide Astori, ma anche per fissare le date della nuova stagione. Tante le novità comunicate, comunicate direttamente dal Commissario Straordinario Giovanni Malagò. Svolta storica per quanto riguarda il Calciomercato: la sessione estiva ...

Calciomercato - anche in Serie A chiuderà prima dell’inizio del campionato : La sessione estiva del Calciomercato chiuderà il 18 agosto. Finestra più breve anche per mercato invernale. L'articolo Calciomercato, anche in Serie A chiuderà prima dell’inizio del campionato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato - Troianiello si rimette in gioco in Serie C : ecco la nuova destinazione : Il campionato di Serie C è entrata ormai nella fase decisiva, grande spettacolo nel Girone B con tante squadre in lotta per promozione e salvezza. Una squadra in lotta per non retrocedere è il Fano, all’ultimo posto della classifica ma che ancora ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo. La squadra si prepara per la trasferta contro il Renate ma nel frattempo può contare su un nuovo calciatore, nelle ultime ore accordo ...

Calciomercato - rapporto Fifa : tanti investimenti sui giovani in Serie A - ma pochi sugli italiani : Il Calciomercato di gennaio non è stato entusiasmante per la Serie A, a differenza invece di quanto accaduto nel resto d'Europa. Record polverizzati e mai così tanti soldi investiti in un mercato da ...

Calciomercato - ecco i numeri : 18 milioni la Serie A - la Premier 385 : Cifre record per il Calciomercato invernale da poco concluso. La somma impegnata per acquisti dai club di Bundesliga, Liga, Ligue1, Premier e Serie A ha sfiorato il miliardo di dollari , circa 785 mln ...

Calciomercato : la lista completa dei giocatori di Serie A in scadenza contratto Video : Con la sessione di #Calciomercato invernale oramai alle spalle, i dirigenti dei vari club sono gia' a lavoro per studiare i colpi da piazzare durante la prossima estate. Una lista a cui tutte le societa' danno un'occhio è senza dubbio quella dei giocatori il cui contratto è in scadenza a giugno 2018 ossia tra 4 mesi. I giocatori in questione, qualora dovessero scegliere di non rinnovare il contratto con il club al quale appartengono attualmente, ...

Calciomercato Juventus - Audero convince sempre di più : tre club di Serie A sul portiere : Calciomercato Juventus – Il portiere Audero sta disputando una stagione veramente importante con la maglia del Venezia, la squadra di Filippo Inzaghi è in lotta per i playoff nel torneo di Serie B ed il merito è anche e soprattutto del portiere. L’estremo difensore è di proprietà della Juventus ed i bianconeri sembrano intenzionati a puntarci per il futuro ma anche altri club di Serie A hanno puntato gli occhi su Audero. Si tratta di ...

Calciomercato Serie C - stravolti i valori delle rose : netto sorpasso del Lecce Video : Il Calciomercato di Serie C [Video] quest'anno più che mai ha cambiato i valori delle rose del girone C. In alcuni casi ha innalzato il valore di vari club, in altri, gli stessi hanno dovuto cedere per fare cassa e magari risparmiare su contratti troppo onerosi e quindi si vedono ridotti il valore economico delle loro rose. Il sito transfermarkt.it, come sempre, tiene aggiornati i valori delle rose, squadra per squadra. Serie C, quali rose ...

Mercato invernale - spesa in aumento del 36% : in Serie A saldo positivo di 48 milioni : spesa Mercato invernale, superato il miliardo di euro nel 2018. Premier League davanti a tutti col 51% della spesa, in Serie A saldo positivo. L'articolo Mercato invernale, spesa in aumento del 36%: in Serie A saldo positivo di 48 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 23a giornata : chi acquistare dopo il mercato : Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 23a giornata: Higuain, Dzeko e Mertens. Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento con i Consigli in vista del prossimo turno di campionato(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 09:21:00 GMT)

Serie B : ecco come giocheranno Parma - Foggia - Carpi e Avellino - dopo il mercato Video : Chiuso il mercato [Video] invernale 2018, oggi 2 febbraio è tempo di primi bilanci per le formazioni del campionato di Serie B. come al solito, sara' poi il campo da gioco l'unico e infallibile giudice che premiera' o meno le scelte operate dai club. Ma, almeno sulla carta, si possono esprimere pareri oggettivi sulle squadre che hanno messo a segno i maggiori colpi, meritando l'oscar del mercato. Al Parma, l'oscar del mercato E' il caso del ...

Il mercato della settimana in Serie A2 e Serie B Old Wild West : Ecco i movimenti di mercato della settimana in Serie A2 e Serie B Old Wild West: Serie A2 Davide Parente - Virtus Roma Damian Hollis - Bergamo Luca Fontecchio - Termoforgia Jesi Franko Bushati - GSA ...