Scopri quali sono le maggioranze possibili con il widget di Agi e YouTrend : E' stato detto in tutte le salse: il risultato delle elezioni promette ingovernabilità. L'affermazione dei 5 stelle non è una vittoria così marcata da permettere ai grillini di andare da soli e lo stesso vale per il centrodestra. Quello che si apre in Camera e Senato è quindi un rebus al quale con ogni probabilità toccherà a Mattarella trovare una soluzione. Ma nel frattempo vi ...

Scopriamo come Dirac migliora la qualità audio degli smartphone Xiaomi : Scopriamo come la compagnia svedese Dirac, specializzata in soluzioni di messa a punto dell'audio, consente a Xiaomi di garantire un comparto audio di livello elevato sugli smartphone Xiaomi. L'articolo Scopriamo come Dirac migliora la qualità audio degli smartphone Xiaomi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Con Voxy Scoprite quali programmi guardare con i consigli degli amici : Voxy - Movies & Shows With Friends è un'applicazione che permette di seguire film e serie tv in base ai consigli degli amici. L'articolo Con Voxy scoprite quali programmi guardare con i consigli degli amici è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.