Sclerosi multipla | in piazza a Vittoria per la Festa della donna

Un nuovo potenziale approccio per curare con successo la Sclerosi multipla : Un nuovo potenziale metodo per curare i pazienti affetti da sclerosi multipla (SM) è stato proposto dai ricercatori del Mainz University Medical Center in cooperazione con ricercatori dell’University of Montreal. Attraverso prove su modelli ed esperimenti con cellule endoteliali umane, hanno scoperto che la proteina EGFL7 impedisce la migrazione delle cellule immunitarie al sistema nervoso centrale, stabilizzando la barriera emato-encefalica ...

Dalla riduzione di forza muscolare alla fatica : ecco i sintomi più comuni della Sclerosi Multipla : In occasione dei suoi 50 anni di attività, l’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) presenta Benvenuta Gardensia!, la campagna dedicata alle donne con Sclerosi Multipla. Il 3, il 4 e l’8 marzo, per la Festa della Donna, in 5.000 piazze italiane, 10 mila volontari invitano a scegliere (con un contributo minimo di 15 euro l’una) una pianta di gardenia o una di ortensia, o entrambe, per sostenere la ricerca e l’assistenza, due facce della ...

Confrontato l’effetto di diversi tipi di interferone nella cura della Sclerosi multipla recidivante remittente : Un gruppo di ricercatori italiani, dell’Università Federico II di Napoli, ha Confrontato l’effetto di tre tipi di interferone in persone con sclerosi multipla recidivante remittente. I risultati hanno dimostrato che la probabilità di raggiungere un EDSS di 4.0 è stata più alta, ma non in maniera statisticamente significativa, con l’interferone beta 1b 250 mcg sottocute e con l’interferone beta 1a 30 mcg intramuscolare, rispetto all’interferone ...

E-health e Sclerosi multipla - quando il digitale è a fianco dei pazienti : Social network, app, videogiochi e wearable device offrono una grande opportunità: mettono i pazienti al centro della loro storia di malattia e promuovono una comunicazione nuova, con gli altri pazienti ma anche con i medici e le istituzioni. Tanto più nel campo della Sclerosi Multipla, malattia neurodegenerativa che esordisce nella maggioranza dei casi in persone giovani, fra i 20 e i 40 anni. Per fare il punto della situazione sulle iniziative ...

Sanità : Sclerosi multipla “scuola” per gestire nuove sfide - riparte MsmLab : Oltre 114 mila italiani colpiti, soprattutto giovani e donne, con più di 3.400 diagnosi all’anno cioè una ogni 3 ore. Un carico di sofferenza che pesa anche sul sistema, con costi sociali annui per circa 5 miliardi di euro, pari in media a 45 mila euro a paziente (dati Barometro Aism 2017). Così la sclerosi multipla diventa paradigma, una ‘scuola’ per imparare a vincere la sfida più grande che il Servizio sanitario nazionale è ...

Sclerosi multipla : ora la mielina si può riparare - ecco come : Sono stati resi noti, recentemente, i risultati di uno studio, tutto italiano, condotto su delle cavie da laboratorio e coordinato dalla Dottoressa Maria Pia Abbracchio dell'Università Statale di Milano in collaborazione con il Centro Cardiologico Monzino, l'Istituto San Raffaele di Milano e l'Università tedesca di Ulm. I ricercatori sono riusciti a identificare delle particolari cellule staminali, ancora presenti nel cervello di un essere umano ...

Ricerca - così si ripara la mielina : via italiana contro la Sclerosi multipla : Dalla Ricerca italiana una scoperta che promette di aiutare la lotta alla sclerosi multipla. Un gruppo di scienziati coordinati da Maria Pia Abbracchio dell’università Statale di Milano – farmacologa in corsa per il ruolo di prossimo rettore dell’ateneo guidato oggi da Gianluca Vago – ha scoperto che nel cervello adulto abita una popolazione di cellule riparatrici potenzialmente in grado di ‘aggiustare’ la ...

