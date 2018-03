Scienza | ecco come il cervello si organizza per compensare i suoi deficit

Astronomia : Osservatorio Fuligni di Rocca di Papa - ecco gli appuntamenti con la Scienza di marzo : Ben tre eventi divulgativi scientifici, denominati Astroincontri, animeranno il mese di marzo all’Osservatorio astronomico “Fuligni” di Rocca di Papa e consentiranno al pubblico di scoprire il nostro Universo, emozionandosi, dalla viva voce di ricercatori ed esperti. A organizzarli l’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), attivamente impegnata da oltre 20 anni nel campo della promozione e diffusione della cultura ...

E se il Ponte sullo Stretto si costruisse con una tecnologia innovativa a basso costo? Non è fantaScienza - ecco la proposta che arriva dalla Bielorussia : 1/20 ...

Astronomia : osservatorio Fuligni di Rocca di Papa - ecco gli appuntamenti con la Scienza di marzo : Ben tre eventi divulgativi scientifici, denominati Astroincontri, animeranno il mese di marzo all’osservatorio astronomico “Fuligni” di Rocca di Papa e consentiranno al pubblico di scoprire il nostro Universo, emozionandosi, dalla viva voce di ricercatori ed esperti. A organizzarli l’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), attivamente impegnata da oltre 20 anni nel campo della promozione e diffusione della cultura ...

La Scienza contro Grey’s Anatomy : ecco di cosa è accusata la serie tv più amata di sempre : La scienza e gli scienziati contro Grey’s Anatomy. Ebbene si, la serie tv più amata di sempre, che ha fatto innamorare il mondo intero di Meredith Grey e Derek Shepherd potrebbe dare agli spettatori false aspettative. Nella serie tv, spiegano gli scienziati, emergono delle realtà che potrebbero risultare fuorvianti: dalla velocità con cui i pazienti guariscono dopo aver subito gravi lesioni, al rischio di morte, fino alla capacità degli ...

Ecco la “ricetta” per dimagrire : i 3 trucchi per perdere peso secondo la Scienza : secondo un maxi studio condotto in Giappone e pubblicato su BMJ Open sono 3 i trucchi per dimagrire: mangiare lentamente, non fare spuntini dopo cena e non consumare alimenti nelle 2 ore prima di andare a dormire. In base a quato scoperto da Haruhisa Fukuda della Università Kyushuhi, chi ha queste 3 sane abitudini è in genere più magro, e ha un girovita più stretto. “Cambiamenti nelle abitudini a tavola possono influenzare il peso, il ...

Giornata delle donne e delle ragazze nella Scienza : ecco cos’è : Giornata delle donne e delle ragazze nella scienza: ecco cos’è L’11 febbraio si celebra l’evento internazionale indetto nel 2015 dalle Nazioni Unite. L’obiettivo è superare gli stereotipi di genere ancora presenti nell’accesso e nei percorsi di carriera delle discipline scientifiche. Anche in Italia diverse ...

Giornata delle donne e delle ragazze nella Scienza : ecco cos'è - : L'11 febbraio si celebra l'evento internazionale indetto nel 2015 dalle Nazioni Unite. L'obiettivo è superare gli stereotipi di genere ancora presenti nell'accesso e nei percorsi di carriera delle ...

Cecconi e Martelli - braccati dai Cinque Stelle - lasciano : “Ma abbiamo la coScienza pulita" : A distanza di poco tempo, annunciano via Facebook che rinunceranno alle elezioni il deputato M5S Andrea Cecconi e il senatore M5S Carlo Martelli. "Qualche giorno fa, come annunciato con un post sul Blog delle Stelle, ho proceduto a effettuare il versamento al Fondo per il Microcredito per mettermi in regola con le restituzioni pubblicate sul sito tirendiconto.it. Il ritardo è stato dovuto a motivi di natura personale, che penso che ...

Cancro - una malattia ereditaria? Ecco cosa dice la Scienza : Cancro, tumore. Una malattia terribile e che come nessuna è oggetto di miti e credenze. Alcune vere. Altre, al contrario, false. E sulla questione si è concentrata la American Cancer Society, che tra i vari casi ha anche analizzato l'idea secondo la quale la maggior parte delle persone che ha un can

Ecco come sarà il nuovo Museo della Scienza e della tecnologia di Suzhou : Lo studio Perkins+Will ha presentato i render del Museo cinese che sorgerà a circa 100 chilometri da Shanghai: Ecco il Suzhou Science & Technology Museum

'Incontri con l'inspiegabile' su Rai 2 - ecco come la nostra tv pubblica promuove la pseudoScienza : Una serie di documentari in onda di notte racconta teorie folli, dal creazionismo agli sbarchi alieni. 'Inspiegabile' è che la Rai faccia disinformazione

Scienza e Politica - Burioni : “Renzi mi ha proposto di candidarmi”. Ecco la (saggia) decisione dello scienziato : Scienza e Politica: un’unione importante che dovrebbe lavorare in comunione di intenti. Non sono state poche, lo scorso anno, le polemiche per il decreto Lorenzin, che ha introdotto l’obbligo di vaccini ed in tempi di campagne elettorale, sono molti i politici che chiedono il sostegno elettorale dei vari professionisti. E Matteo Renzi ha chiesto il sostegno del dottor Burioni, come scrive lo stesso medico sul suo profilo ...

Il "coscienziometro"/ Ecco come è possibile misurare la coScienza di ciò che accade : Una nuova tecnica, basata sull'irradiamento di impulsi magnetici al cervello, potrebbe presto permettere di rilevare lo stato di coscienza di un paziente e rivoluzionare le terapie(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 09:23:00 GMT)

Scienza - ecco le zone marine italiane preferite dalle tartarughe : Roma, 5 gen. (askanews) Il golfo di Napoli, ma anche l'area di mare compresa tra Campania, Calabria e Sicilia. Sono queste le zone preferite da otto tartarughe marine comuni (Caretta caretta) di cui ...