Sci | Goggia ad Are per conquistare la coppa di specialità di discesa

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo 2018 : i qualificati dell’Italia. Sofia Goggia ad Are per vincere la Coppa di discesa : La Coppa del Mondo di sci alpino volge al termine. Manca un solo weekend di gara prima delle Finali di Are, dal 14 al 18 marzo. All’ultima settimana di gare sulle nevi svedesi possono partecipare i primi 25 più il campione del Mondo juniores di ogni specialità, oltre agli atleti che hanno più di 500 punti in classifica generale. Le gare dell’ultimo weekend hanno dunque già promosso diversi atleti dell’Italia. Per quanto ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Crans Montana 2018 in DIRETTA : Goggia e Delago guidano il SuperG! Brignone e Bassino cercano la rimonta. Holdener favorita : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile da Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Combinata che dovrebbe essere terra di conquista per le padrone di casa con Michelle Gisin e Wendy Holdener grandi favorite dopo le medaglie d’oro e di bronzo conquistate alle Olimpiadi. Holdener che ha stupito anche nel superG di ieri, chiudendo al secondo posto. Inoltre l’elvetica è la ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Sensazioni migliori rispetto a ieri”; Nicol Delago : “Non pensavo di andar così bene” : Tanta Italia nella parte alta della classifica dopo la manche di superG della combinata alpina di Crans Montana (Svizzera). La migliore di tutte è stata Sofia Goggia, che ha piazzato il primo tempo in 1’03″70. Anche oggi è stata infatti una gara sprint, con partenza abbassata e un percorso che, privato della parte più tecnica, ha ridotto al minimo le chance delle velociste di fare la differenza in ottica vittoria. “Ho avuto ...

Sci alpino - Combinata alpina Crans Montana 2018 : Sofia Goggia in testa dopo la manche di superG davanti a Nicol Delago! Wendy Holdener in agguato : Tanta Italia nella parte alta della classifica dopo la manche di superG della Combinata alpina di Crans Montana. La migliore di tutte è stata Sofia Goggia, che ha piazzato il primo tempo in 1’03″70. Anche oggi è stata infatti una gara sprint, con partenza abbassata e un percorso che, privato della parte più tecnica, ha ridotto al minimo le chance delle velociste di fare la differenza in ottica vittoria. Goggia è stata comunque più ...

Diretta/ Combinata Crans Montana : Goggia prima. Streaming video e diretta tv (Coppa del Mondo Sci donne) : diretta Combinata Crans Montana Streaming video e tv, orario e risultato live. Nella Coppa del Mondo di sci ultima gara stagionale di questa specialità (oggi 4 marzo)(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 11:02:00 GMT)

DIRETTA / Super-G Crans Montana : Brignone chiude quarta - male la Goggia (Coppa del Mondo Sci donne) : DIRETTA Super-G femminile Crans Montana streaming video e tv, orario e risultato live. La Coppa del Mondo di sci torna dopo le Olimpiadi (oggi 3 marzo)(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 13:52:00 GMT)

Sci alpino - Federica Brignone : “Quarto posto che brucia”; Sofia Goggia : “L’obiettivo di fine stagione è la vittoria di Coppa del mondo in discesa libera” : C’è amarezza per le azzurre dopo il superG di Crans Montana (Svizzera) dove le aspettative erano quelle di salire sul podio. C’è andata vicina Federica Brigone, quarta e beffata da Wendy Holdener, terza ed arrivata addirittura a soli due centesimi dall’austriaca Anna Veith. “Quarto posto che brucia – ammette la sciatrice nostrana, bronzo olimpico nel gigante femminile a PyeongChang – Prima di Wendy Holdener ...

LIVE Sci alpino - SuperG Crans Montana 2018 in DIRETTA : Weirather in testa! Holdener si prende il podio : Brignone quarta con Gisin - Goggia pasticcia ed è dietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Crans Montana, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo le emozioni delle Olimpiadi l’Italia si rituffa nel circuito iridato. Sono proprio Sofia Goggia e Federica Brignone le armi principali della squadra azzurra oggi. La bergamasca stava volando nella gara a cinque cerchi, prima che un errore compromettesse le chance non solo di vittoria ma anche di podio. Ha poi trionfato ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : dopo le Olimpiadi si riparte da Crans Montana. Goggia - Schnarf e Brignone a caccia del podio : Neanche il tempo di mettere da parte le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e subito ricomincia la Coppa del Mondo di sci alpino. Il circuito femminile fa tappa in Svizzera, a Crans Montana, dove sono in programma un superG ed una combinata alpina. Proprio in terra coreana il supergigante ha probabilmente regalato una delle più incredibili sorprese di tutti i Giochi, con la vittoria di Ester Ledecka. che poi ha saputo bissare l’oro ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : le convocate dell’Italia per le gare di Crans Montana. Ci sono Goggia e Brignone : Torna la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino dopo l’emozionante avventura delle Olimpiadi. Le ragazze ricominceranno da Crans Montana dove nel weekend del 3-4 marzo sono in programma un SuperG (sabato, ore 10.30) e una combinata (domenica, ore 10.30 e 13.30). L’Italia sarà presente con dieci azzurre sulle nevi svizzere: Marta Bassino Federica Brignone Nicol Delago Nadia Fanchini Sofia Goggia Anna Hofer Johanna Schnarf Federica ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Ho affrontato le gare senza pressioni perché ero sicura di me stessa” : Insieme ad Arianna Fontana ed a Michela Moioli, Sofia Goggia è parte integrante del trio d’oro alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La sciatrice bergamasca, sul gradino più alto del podio nella discesa libera di sci alpino (prima donna italiana a riuscirci), non ha troppo tempo per pensare a quanto accaduto, pronta a chiudere la stagione dei sogni nel migliore di modi e conquistare la vittoria della Coppa del Mondo di discesa. Di ...