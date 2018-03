Sci alpino | Coppa del Mondo 2018 | Federica Brignone tra le grandi azzurre della storia

Sci alpino - Coppa del Mondo Kvitfjell 2018 : programma - orari e tv : Entrambe le gare saranno trasmesse in tv su Rai Sport + HD ed Eurosport HD e in streaming su Rai Play , Eurosport Player e Sky Go . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del weekend di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kvitfjell 2018 : programma - orari e tv : Weekend dedicato alla velocità a Kvitfjell, in Norvegia, per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, l’ultimo prima delle Finali di Are. Dopo i Giochi Olimpici, si torna in pista perché sono ancora da assegnare le due Coppe di specialità. In discesa è un duello a due tra Beat Feuz e Aksel Lund Svindal: lo svizzero ha vinto due delle ultime tre prove, ma a PyeongChang ha trionfato il norvegese. Discorso più aperto in superG, dove comanda ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Ofterschwang 2018 : programma - orari e tv : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Germania ad Ofterschwang per una due giorni dedicata completamente alle discipline tecniche. Si comincia venerdì con il gigante e sabato spazio allo slalom. Grandissima battaglia in gigante con Rebensburg, Worley e Shiffrin che si contendono la coppetta di specialità, mentre tra i pali stretti l’americana vuole chiudere i conti con una gara d’anticipo. Inoltre Shiffrin in ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo Crans Montana. Wendy Holdener vince la Coppetta di combinata : Wendy Holdener si è aggiudicata la Coppa del Mondo di combinata. La svizzera ha chiuso quarta la gara di Crans Montana, raggiungendo la vittoria della Coppetta, dal momento che si trattava dell’ultima prova della stagione in questa specialità. Con il quarto posto odierno, poi, la 24enne ha consolidato il secondo posto nella Classifica generale, sempre comandata dall’americana Mikaela Shiffrin, che nel prossimo weekend potrebbe ...

Sci alpino - Federica Brignone la terza italiana più vincente di sempre! Otto trionfi in Coppa del Mondo : Federica Brignone è diventata la terza sciatrice italiana più vincente nella Coppa del Mondo. La nativa di Milano, infatti, ha toccato quota Otto trionfi nel massimo circuito itinerante e ha così agganciato Karen Putzer sul terzo gradino del podio. La 27enne insegue da lontano mostri sacri come Deborah Compagnoni (16) e Isolde Kostner (15): 4 affermazioni in gigante, 2 in SuperG e 2 in combinata dopo l’affermazione odierna ottenuta a Crans ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Federica Brignone : “In slalom senza fare calcoli e ho vinto - Crans Montana mi porta fortuna” : Federica Brignone ha vinto la combinata di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. L’azzurra ha così conquistato l’ottavo successo della carriera nel massimo circuito e ha festeggiato una volta giunta al traguardo. Queste le dichiarazioni che la nativa di Milano ha rilasciato ai microfoni della Fisi: “Era uno slalom difficile perché la neve si era scaldata e c’era qualche buco, ma io ce ...

Sci alpino - Federica Brignone IN TRIONFO! Vittoria in combinata alpina a Crans Montana. Wendy Holdener vince la Coppa di specialità : Federica Brignone in trionfo a Crans Montana. Come un anno fa, l’azzurra ha vinto la combinata alpina disputata sulle nevi svizzere. Una Vittoria giunta al termine di una manche di slalom magistrale per conduzione tattica, con cui ha gestito il vantaggio rispetto a chi ancora doveva scendere ma soprattutto contenuto il distacco dalle specialiste già arrivate al traguardo. Quinta dopo il superG, Federica partiva con sei decimi sulla ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Crans Montana 2018 in DIRETTA : Federica Brignone in trionfo! Vittoria memorabile - a Holdener la Coppa : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile da Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Combinata che dovrebbe essere terra di conquista per le padrone di casa con Michelle Gisin e Wendy Holdener grandi favorite dopo le medaglie d’oro e di bronzo conquistate alle Olimpiadi. Holdener che ha stupito anche nel superG di ieri, chiudendo al secondo posto. Inoltre l’elvetica è la ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 : Marcel Hirscher domina - vince la Coppa di specialità e ipoteca la generale : Marcel Hirscher pigliatutto! Il campione austriaco ha vinto lo Slalom di Kranjska Gora e nello stesso tempo ha conquistato anche la quinta Coppa di Slalom della carriera. Grazie a questo successo, Hirscher ha ipotecato praticamente la sua settima Coppa del Mondo generale consecutiva. Solo la matematica tiene ancora aperta la lotta, ma visto che Kristoffersen non parteciperà alle gare di velocità delle prossime settimane, l’austriaco ha ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Hirscher leggendario ed è sua la Coppa di specialità. Moelgg settimo il migliore degli azzurri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà la chance per il fenomenale Marcel Hirscher di completare l’opera: dopo aver conquistato matematicamente la Coppetta di gigante, l’austriaco ha l’opportunità di ripetersi nella disciplina dei paletti stretti. Il Cannibale è l’ovvio favorito per la gara odierna: in stagione ha vinto 6 volte in Slalom, mancando il podio ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Sensazioni migliori rispetto a ieri”; Nicol Delago : “Non pensavo di andar così bene” : Tanta Italia nella parte alta della classifica dopo la manche di superG della combinata alpina di Crans Montana (Svizzera). La migliore di tutte è stata Sofia Goggia, che ha piazzato il primo tempo in 1’03″70. Anche oggi è stata infatti una gara sprint, con partenza abbassata e un percorso che, privato della parte più tecnica, ha ridotto al minimo le chance delle velociste di fare la differenza in ottica vittoria. “Ho avuto ...