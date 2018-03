Scherma | Europei Cadetti e Giovani 2018 | altre due medaglie azzurre Fiorettiste d’oro e

oasport

(Di lunedì 5 marzo 2018) Quarta giornata di gara ai Campionatiin programma a Sochi.duenella categoria: leconquistano la medaglia d’oro, mentre gli sciabolatori vincono l’argento. Il quartetto composto da Claudia Memoli, Martina Favaretto, Eleonora Berno e Lucia Tortelotti si è laureato Campione d’Europa. superando in finale la Russia per 45-36. In precedenza leavevano sconfitto ai quarti la Slovacchia (45-16) e poi la Lettonia in semifinale per 45-18. Si arrendono in finale contro l’Ungheria per 45-40 gli sciabolatori azzurri (Alberto Nigri, Giorgio Marciano, Lorenzo Ottaviani e Michele Gallo). Il cammino degli azzurri era iniziato agli ottavi contro l’Islanda (45-10) poi le vittorie su Turchia (45-32) e Russia (45-43). Nessuna medaglia invece nella prova a squadre della spada femminile. Le ...