Sanremo | stage di Contact Improvvisation con Nadia Pedrazzini foto

Nina Zilli - da Sanremo a RadioItaliaLive : il backstage in anteprima : Maria Chiara Fraschetta, meglio nota come Nina Zilli, è tornata a due anni di distanza dall’ultimo lavoro Frasi & Fumo con un disco «urbano e musicale», come lei stessa lo ha definito. Anticipato da una delle hit dell’estate 2017 Mi hai fatto fare tardi (scritta con Tommaso Paradiso, Calcutta e Dario Faini) lo ha chiamato Modern Art, arte moderna, per dichiarare fin dal titolo la sua ricerca di modernità, per salutare il passato: «Era una ...