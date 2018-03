Samsung Galaxy Note 8 Snapdragon sta per ricevere la prima beta di Android 8 0 Oreo

Ai preordini dei Samsung Galaxy S9 si aggiunge anche Vodafone : prezzi e disponibilità : Dopo TIM, Tre e Wind, anche Vodafone si unisce al novero degli operatori telefonici che consentono di preordinare i nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ L'articolo Ai preordini dei Samsung Galaxy S9 si aggiunge anche Vodafone: prezzi e disponibilità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 8 l’aggiornamento Android Oreo è pronto per la versione Snapdragon : La rom ufficiale con Android Oreo 8.0 per i Samsung Galaxy Note 8 con chipset Snapdragon 835 è pronta e presto sarà rilasciata sul mercato: i dettagliArrivano le prime conferme dall’America che la rom finale contenente l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per i Galaxy Note 8 con chipset Snapragon 835 è ormai completata, ed è stata già inserita nei server del distributore telefonico AT&T.Continue reading Samsung Galaxy Note 8 ...

Samsung Galaxy J3 2017 al miglior prezzo sottocosto : ecco dove e quando : Il Samsung Galaxy J3 2017 sarà disponibile al miglior prezzo sottocosto in un famoso volantino nazionale di un’importante catena commerciale italiana: ecco quando e dove.Se state cercando un dispositivo economico ma di marca molto famosa, come telefono principale o secondario rispetto al vostro top di gamma, vi segnalo che dal 8 marzo e fino al 17 dello stesso mese c’è in promo il Samsung Galaxy j3 2017.Samsung Galaxy J3 2017 a ...

Samsung Galaxy S9 arriva anche da TIM : ecco i dettagli in anteprima : I nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ arriveranno tra pochi giorni nel parco prodotti acquistabili da TIM: ecco i dettagli sulle modalità di pagamento.I clienti TIM saranno contenti di sapere che a partire dal 8 marzo 2018 nel proprio parco prodotti lo storico operatore italiano inserirà due importanti dispositivi mobili: il Galaxy S9 e il Galaxy S9+Sono gli ultimi top di gamma di Samsung, annunciati giusto una settimana fa, e sono senza ombra ...

Samsung rilascia finalmente le patch di sicurezza di gennaio per Galaxy J5 (2016) : Samsung ha cominciato a rilasciare in Europa - seppur in palese ritardo - le patch di sicurezza di gennaio 2018 per Galaxy J5 2016. Un chiaro segno dell'impegno dell'azienda a rilasciare le misure elaborate per garantire la sicurezza in Android anche su dispositivi non recenti L'articolo Samsung rilascia finalmente le patch di sicurezza di gennaio per Galaxy J5 (2016) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Galaxy A3 2016 - Galaxy J1 e J3 2016 : Samsung blocca gli aggiornamenti : Secondo recenti informazioni Samsung ha iniziato a bloccare gli aggiornamenti (di sicurezza) per i dispositivi Galaxy A3 2016, Galaxy J1 e J3 2016: i dettagli.Samsung proprio oggi ha cambiato alcune disposizioni sulla propria pagina ufficiale riguardo le politiche di aggiornamento per alcuni suoi dispositivi mobili.Samsung blocca gli aggiornamenti per Galaxy A3 2016, Galaxy J1 2016 e Galaxy J3 2016Tre dispositivi, ovvero il Galaxy A3 2016, il ...

Samsung Galaxy A3 e A5 2017 nuovo aggiornamento firmware marzo 2018 : I Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320FL e Galaxy A5 2017 SM-A520F stanno ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento firmware: ecco di cosa si tratta.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy A3 2017 SM-A320FL o di un Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520F che nelle ultime ore, proprio ad inizio marzo 2018, è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.Samsung Galaxy A3 2017 e Galaxy A5 2017: i nuovi aggiornamenti firmware di inizio marzo 2018Più ...

Quattro cose da sapere sul Samsung Galaxy S7 Vodafone post aggiornamento del 5 marzo : Abbiamo dovuto attendere a lungo, ma finalmente oggi 5 marzo possiamo esaminare da vicino il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S7 Vodafone, il quale finalmente fa un passo in avanti dal punto di vista software dopo mesi di immobilismo. Si tratta più nello specifico della patch la cui sigla termina con "DRB6" e che con ogni probabilità nel giro di pochissime ore verrà distribuita anche sui modelli Edge appartenenti alla medesima compagnia ...

Smartphone Android in offerta oggi 5 marzo : LG V30 - Nokia 8 - Huawei P10 - Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 5 marzo su store online sono: LG V30, Nokia 8, Huawei P10, HTC U11 Life, Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A3 (2017). Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 5 marzo: LG V30, Nokia 8, Huawei P10, Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 quale scheda SIM serve : Galaxy S9 SIM, Micro SIM, Nano SIM quale tipo di cheda telefono bisogna mettere nel cellulare Android Samsung Galaxy S9 quale scheda operatore va messa dentro il Galaxy S9. Prima di accendere per la prima volta il telefono Android Samsung Galaxy S9 quale tipo di scheda SIM bisogna mettere dentro il telefono Samsung, quale scheda SIM serve per Galaxy S9, La SIM giusta per Galaxy S9 Samsung.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Nuovi test : iPhone X è più potente e veloce : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sono stati sottoposti da AnandTech ad alcuni test per mettere alla prova le loro capacità di elaborazione. I Nuovi modelli battuti da iPhone X.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:55:00 GMT)

Trasformare Samsung Galaxy S8 in Galaxy S9 : primo porting ufficiale : Trasformare il Samsung Galaxy S8 in Galaxy S9 non è cosa impossibile grazie al primo porting arrivato dalle pagine di XDA, ad opera del cuoco AlexisXDA. Trattasi di una ROM, in questo momento giunta alla versione 2.1, basata sulla build Oreo ufficiale dell'ultimo top di gamma, cheha iniziato a diffondersi subito dopo il MWC 2018 di Barcellona. Date le somiglianze strutturali tra i due dispositivi, l'esperienza offerta dalla Alexis ROM non è ...

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus pubblicizzati sui vecchi smartphone del produttore : La campagna promozionale dedicata ai nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus è ormai entrata nel vivo e tra le iniziative ve n'è una per gli utenti Samsung L'articolo I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus pubblicizzati sui vecchi smartphone del produttore è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

