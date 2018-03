calciomercato

: RT topcalcionews 'New: Sampmania: alle volte è giusto solo il silenzio; ora guardiamo avanti - giornalistispo1 : RT topcalcionews 'New: Sampmania: alle volte è giusto solo il silenzio; ora guardiamo avanti - calcio24mercato : Sampmania: alle volte è giusto solo il silenzio; ora guardiamo avanti -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Ma in un mondo come quello del pallone non era scontato un comportamento del genere, e rendersi conto che esiste ancora un po' di umanità al di là dei campanilismi fa piacere. Ho visto tanti ...