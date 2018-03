Salvini sigla il sorpasso e vola al 17 per cento È un momento storico

ilgiornale

(Di lunedì 5 marzo 2018) Elezioni ma anche sfida diretta con Berlusconi per la Lega, che per la prima volta si è presentata senza la parola «Nord» e con lo slogan «premier» nel simbolo. Il segretario federale non aveva nascosto di puntare altissimo, «attorno al 20%, saremo la prima forza del centrodestra» ha detto prima del silenzio elettorale. E i risultati delle urne sembrano dargli ragione. Secondo le proiezioni di Swg per La7 la Lega diraggiunge il 17,5%, un assoluto recordper il Carroccio che alle politiche non ha mai superato il 10%, picco massimo toccato da Bossi nel'96. Si tratterebbe di oltre il quadruplo rispetto al dato della Lega alle politiche del 2013, allora guidata da Roberto Maroni. Una performance che farebbe sfiorare al partito di, con il crollo del Pd, il secondo posto tra i partiti nazionali ...