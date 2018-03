Salvini | La Lega governerà con il centrodestra M5s primo partito | Di Maio

Tramonta l'ipotesi di un'alleanza tra la Lega e il M5S Salvini non molla Silvio - "governo di Centrodestra" "No a strane coalizioni - io mantengo la parola data" : "La squadra con cui ragionare e governare e' quella di centrodestra". Lo afferma Matteo Salvini commentando dal quartier generale della Lega, in via Bellerio a Milano, i risultati delle elezioni politiche. "Sono uno che mantiene la parola data - aggiunge - e l'impegno preso riguarda la coalizione di centrodestra, che ha vinto e che puo' governare" Segui su affaritaliani.it

Elezioni 2018 - trionfano M5S e Lega. Di Maio : "Emozione". Salvini : "Noi al Governo - basta radical chic". Spread su : Elezioni 2018, lo scrutinio in diretta. Quando mancano circa cinquemila sezioni da scrutinare alla Camera e poco meno al Senato, è ormai chiaro come gli elettori italiani abbiano scritto la...

Tramonta l'ipotesi di un'alleanza tra la Lega e il M5S Salvini non molla Silvio - "governo di Centrodestra" "No a strane coalizioni - io mantengo la parola data" : "La squadra con cui ragionare e governare e' quella di centrodestra". Lo afferma Matteo Salvini commentando dal quartier generale della Lega, in via Bellerio a Milano, i risultati delle elezioni politiche. "Sono uno che mantiene la parola data - aggiunge - e l'impegno preso riguarda la coalizione di centrodestra, che ha vinto e che puo' governare" Segui su affaritaliani.it

Elezioni 2018 - trionfano M5S e Lega. Di Maio : "Che emozione" - Salvini : "Noi al Governo". Borse ko - su lo spread : Elezioni 2018, lo scrutinio in diretta. Quando mancano circa cinquemila sezioni da scrutinare alla Camera e poco meno al Senato, è ormai chiaro come gli elettori italiani abbiano scritto la...

Borghi - Lega - : 'ora Salvini è il leader del centrodestra' : Come partito abbiamo raggiunto due grandi risultati: 'la Lega è finalmente nazionale ed è il primo partito della coalizione. E poi sarà il secondo partito per numero di seggi' ha detto l'economista ...

M5S dilaga al Sud ed è il primo partito in Italia. Vola la Lega di Salvini ed è rebus maggioranza : I dati premiano Movimento 5 Stelle e Centrodestra, dove la Lega sarebbe il primo partito. Crollo per il Pd attorno al 20%, Fratelli d'Italia poco sopra al 4% mentre Liberi e Uguali è al 3,5%. Ma il nuovo governo è un rebus

Nella Macerata di Traini - ex candidato della Lega - il partito di Salvini verso la vittoria : Lega in vantaggio sia alla Camera che al Senato a Macerata, ad appena un mese dalla tentata strage razzista di Luca Traini, che a suo tempo fu candidato proprio per la Lega. Con 168 sezioni scrutinate su 270 il centrodestra risulta in testa nell'uninominale della Camera, con il partito di Matteo Salvini primo per consensi.Guida Tullio Patassini, con il 37,20%, sostenuto dalla coalizione di centrodestra. La Lega ha il 21,09% e distanzia di 10 ...

La vera sorpresa di queste elezioni è Matteo Salvini La Lega sfonda da Nord a Sud. Addio "giuda" Maroni Carroccio ago della bilancia. Apre al M5S o resta con Silvio? : La vera sorpresa delle elezioni politiche 2018 è Matteo Salvini e la sua nuova Lega nazionale. Che il Partito Democratico di Matteo Renzi andasse incontro ad una debacle storica era nell'aria, così come il successo del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio Segui su affaritaliani.it

lega record politiche elezioni Salvini : Momento "storico" per la lega e per Matteo salvini, che ha vinto la "sfida" di far diventare il Carroccio che fu di Umberto Bossi un partito nazionale. È Giancarlo Giorgetti, l'uomo delle mediazioni, a dare la prima analisi ufficiale dell'esito delle politiche, quando ancora il segretario leghista attende risultati più definiti. Se fossero confermate le proiezioni, difficilmente la coalizione di ...

Elezioni - exploit della Lega di Salvini : storico sorpasso su Fi : Il centrodestra guarda il bicchiere mezzo pieno mettendo in evidenza che la somma dei 4 partiti porta la coalizione in vantaggio rispetto a M5s e Pd. Un dato che consente a Lega, Fdi, Fi e quarta ...

Lega fa record storico : "Matteo Salvini ha vinto la sfida" : Matteo Salvini ha vinto la sfida: far diventare il Carroccio che fu di Umberto Bossi un partito nazionale . Momento storico dunque per la Lega: 'E' una grande soddisfazione per la Lega e per Salvini: ...

Lega - parla il vice di Salvini : “Linea vincente. Iniziata la rivoluzione del buonsenso” : Nonostante le ottime percentuali associate alla Lega dalle prime proiezioni, Matteo Salvini ha deciso di non presentarsi davanti ai cronisti per rilasciare dichiarazioni, preferendo commentare le elezioni, risultati alla mano, nella conferenza stampa delle 11:00. Al suo posto, dopo le 2:00, Lorenzo Fontana, uno dei vice segretari del partito, che, oltre a ringraziare gli italiani ha commentato: “La linea di Salvini è vincente. Oggi è ...

Brunetta : più seggi Lega - Salvini premier : 2.51 Alla vigilia del voto "è stato concordato con gli alleati che il partito del centrodestra che avrà più seggi, e non voti, avrà il potere di indicare il candidato premier". Se li avrà la Lega "allora il candidato premier sarà Salvini". Lo assicura Brunetta, capogruppo uscente di Forza Italia, su La7. Poi si dice "certo" che Renzi "già questa mattina si dimetterà da segretario del Pd". Hanno avuto un risultato "disastroso: il peggiore della ...

Se la Lega avrà più seggi di Fi Salvini è il candidato premier - Brunetta - : Roma, 5 mar. , askanews, 'La regola dice che chi fra Lega e Forza Italia prende più seggi non voti- indica il candidato premier comune. Quindi se la Lega avrà più seggi di noi Salvini sarà ...