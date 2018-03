Salvini esulta | La squadra con cui lavorare e ragionare è quella di

L'esultanza della Lega : "Dal 4% al 16% - vinta la sfida di Salvini " : Professano cautela ma non riescono a celare la propria gioia, in casa Lega . A commentare i primi dati sulle proiezioni per il Carroccio arriva il vicesegretario Giancarlo Giorgetti : per il numero due ...

L'esultanza della Lega : Dal 4% al 16% - vinta la sfida di Salvini : Professano cautela ma non riescono a celare la propria gioia, in casa Lega. A commentare i primi dati sulle proiezioni per il Carroccio arriva il vicesegretario Giancarlo Giorgetti: per il numero due di via Bellerio si tratta di "una grande soddisfazione per la Lega e per Salvini.""Sono risultati storici - commenta esultante in conferenza stampa - Partivamo dal 4% e le proiezioni ci dicono il 16-17%. I seggi reali ...