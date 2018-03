Salvatore Caiata eletto | il candidato indagato che imbarazza il M5S

Luigi Di Maio - il caso imbarazzante del grillino indagato Salvatore Caiata : 'C'è una mano rossa e blu dietro' : Con il passare delle ore, cresce il sospetto del grillino Salvatore Caiata che dietro la bufera giudiziaria che lo sta travolgendo ci sia una regia occulta, qualcuno - neanche pochi - che avrebbero ...

Salvatore Caiata : "Chiederò la riammissione al Movimento 5 stelle" : Salvatore Caiata è "assolutamente sereno" per la "totale infondatezza delle cose che sono state dette" sull'inchiesta di Siena in cui è indagato per riciclaggio."Sono tranquillo che in pochissimo e brevissimo tempo si farà luce su questa cosa e in quel momento chiederò la riammissione al Movimento". Caiata è candidato con i pentastellati nel collegio uninominale della Camera Potenza-Lauria."Qualora dovessi ...

M5s. Salvatore Caiata continua la sua campagna elettorale : “Sono innocente ma mi autosospendo” aveva annunciato Salvatore Caiata. Poi l’imprenditore è tornato sui suoi passo. “Non mi ritiro, sono

Salvatore Caiata - candidato espulso da M5s/ La scalata nel calcio col Potenza e le accuse di riciclaggio : Salvatore Caiata indagato per riciclaggio, presidente del Potenza calcio candidato M5s e ora espulso dal Movimento. "Non ci ha avvertiti dell'indagine": replica, "mai nascosto nulla"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 22:37:00 GMT)

Salvatore Caiata - candidato espulso da M5s/ Presidente Potenza Calcio indagato : Di Maio - escluso per omissioni : Salvatore Caiata indagato per riciclaggio, Presidente del Potenza Calcio candidato M5s e ora espulso dal Movimento. "Non ci ha avvertiti dell'indagine": replica, "mai nascosto nulla"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 18:40:00 GMT)

Il presidente del Potenza Calcio Salvatore Caiata - indagato per riciclaggio - è stato escluso dal M5S : Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio e candidato per il Movimento 5 Stelle alla Camera in Basilicata, è stato escluso dal M5S perché si è scoperto essere indagato a Siena per riciclaggio. Lo ha scritto il leader del M5S Luigi Di Maio The post Il presidente del Potenza Calcio Salvatore Caiata, indagato per riciclaggio, è stato escluso dal M5S appeared first on Il Post.

Riciclaggio - indagato Salvatore Caiata : il presidente del Potenza è candidato con il M5s : Riciclaggio, indagato Salvatore Caiata: il presidente del Potenza è candidato con il M5s In lizza in Basilicata, imprenditore nel settore della ristorazione e presidente del Potenza Calcio sarebbe coinvolto in un’inchiesta sul reimpiego di fondi Continua a leggere L'articolo Riciclaggio, indagato Salvatore Caiata: il presidente del Potenza è candidato con il M5s sembra essere il primo su NewsGo.

Indagato Salvatore Caiata patron del Potenza e candidato con Di Maio : Non c’è pace per il nuovo corso del M5S. Dopo la rimborsopoli e i candidati massoni, Luigi Di Maio deve

I nuovi guai del M5s vengono da Siena : indagato Salvatore Caiata : E proprio a Siena aveva iniziato con la politica, nelle file del Pdl: nel 2009 fu nominato membro del Coordinamento provinciale del Popolo della libertà, come raccontato da David Allegranti in un ...

Indagato per riciclaggio Salvatore Caiata : il presidente del Potenza è candidato col M5s : A poco più di una settimana dalle elezioni, una nuova tegola si abbatte sul MoVimento 5 Stelle e Luigi Di Maio. Salvatore...

Elezioni. Salvatore Caiata - candidato M5s in Basilicata - è indagato : “Riciclaggio” : Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio, nonché candidato del Movimento 5 Stelle in Basilicata, è indagato nell’ambito di un’inchiesta per riciclaggio a Siena, dove l’imprenditore è titolare di diverse attività. Lo scrivono il Corriere della Sera, La Stampa e Il Messaggero, che spiegano come l’indagine riguardi passaggi di fondi nell’ambito dell’acquisto di bar e ristoranti. Nel capoluogo toscano, Caiata, 46 anni, è piuttosto famoso per ...

Riciclaggio - indagato presidente del Potenza Calcio candidato M5s/ Ultime notizie - Salvatore Caiata nei guai : Salvatore Caiata nei guai: indagato per Riciclaggio presidente del Potenza Calcio candidato M5s in Basilicata. Le Ultime notizie sull'imprenditore e sull'inchiesta che lo vede coinvolto(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 09:23:00 GMT)

Salvatore Caiata - il candidato M5S e presidente del Potenza indagato per riciclaggio : Salvatore Caiata, candidato del M5S in Basilicata e presidente del Potenza Calcio, è indagato nell'ambito di un'inchiesta per riciclaggio a Siena, dove l'imprenditore è...

Riciclaggio - indagato Salvatore Caiata : il presidente del Potenza è candidato con il M5s : In lizza in Basilicata, imprenditore nel settore della ristorazione e presidente del Potenza Calcio sarebbe coinvolto in un'inchiesta sul reimpiego di fondi