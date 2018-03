Salute | una dieta sana non compensa l’effetto del sale sulla pressione sanguigna

Salute : una buona igiene delle mani è cruciale per tenere lontano l’influenza questo inverno : L’Europa è attualmente stretta nella morsa dell’epidemia dell’influenza. Il bollettino Flu News Europe, pubblicato congiuntamente dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dall’Organizzazione mondiale della sanità, riporta la diffusione dei virus A e B dell’influenza in tutto il continente, con picchi registrati in Italia, Lussemburgo e Spagna, seguite da Svezia, Svizzera, Irlanda, Galles ...

“Riportatelo - nuoce seriamente alla Salute”. Ikea - la notizia è dell’ultim’ora. Il noto colosso svedese invita tutti i clienti a restituire urgentemente un prodotto molto popolare. Le conseguenze possono essere terribili. Di che si tratta e cosa è successo (una roba gravissima) : Ikea, quel che è successo è tremendo e ora la nota azienda svedese deve prendere provvedimenti per sistemare le cose. cosa è successo? In uno dei magazzini dove vengono prodotti i famosi marshmallow di Ikea, sono stati trovati dei topi. E ora l’azienza svedese, ovviamente mortificata per l’accaduto, sta richiamando il prodotto in questione. I famosi Godis Paskkyckling (nel formato da 100 grammi) sono stati ritirati in via “precauzionale”. ...

La nuova stretta sul credito di Bruxelles non sarà una passeggiata di Salute : Le ultime previsioni della Commissione europea sono state al rialzo. Per tutta l'Eurozona, ma non per l'Italia. Nel primo caso, il tasso di crescita previsto per il 2017 era pari al 2 per cento, raggiungerà, invece, un picco del 2,3 per cento, per poi declinare leggermente al 2 per cento l'anno successivo.Diverso il caso dell'Italia. Il suo tasso di crescita, per il 2017, era accreditato all'1,5 per cento. L'Istat ha, invece, indicato un ...

“Presto papà!”. L’amato attore lo confessa solo ora. Una carriera brillante e una vita privata tenuta nascosta - ma questa notizia non poteva tacerla : “Ho un brivido di paura : in gioco c’è la Salute di mio figlio” : È una delle promesse del cinema italiano. Figlio dell’attore Gianni, nonostante la giovane età ha già una bella carriera alle spalle. ha iniziato a lavorare da giovanissimo e poi la sua strada ha preso il via. Oggi ha solo ha appena 26 anni, ma Eugenio Franceschini lavora già da diversi anni. L’interprete molto amato e ammirato della serie tv I Medici è una che ama bruciare le tappe e ancora prima dei 30 anni sta diventando papà. ...

Osservatorio Nazionale della Salute nelle Regioni Italiane : maggiore speranza vita al nordest - chi ha una laurea vive di più : “Gli indicatori evidenziano l’esistenza di sensibili divari di Salute sul territorio, ne sono la prova i dati del 2017 della Campania dove gli uomini vivono mediamente 78,9 anni e le donne 83,3; mentre nella Provincia Autonoma di Trento gli uomini mediamente sopravvivono 81,6 anni e le donne 86,3. In generale, la maggiore sopravvivenza si registra nelle Regioni del Nord est, dove la speranza di vita per gli uomini è 81,2 anni e per le ...

Nessuna evidenza di rischi per la Salute nel mais ogm. Lo rivela un'analisi condotta in Italia su 21 anni di colture nel mondo : Il mais ogm non è rischioso per la salute umana. Secondo la prima e più vasta analisi dei dati relativi a 21 anni di coltivazioni nel mondo "non c'è alcuna evidenza di rischio per la salute umana, animale o ambientale dal mais transgenico". Pubblicato su Scientific Reports e condotto da Scuola Superiore Sant'Anna e Università di ...

Joseph Ratzinger - preoccupano le condizioni di Salute di Papa Benedetto XVI. Il fratello : “spero che abbia una buona ora della morte” : Il Papa emerito Benedetto XVI ricorre sempre più spesso all’utilizzo di una sedia a rotelle per muoversi e sarebbe affetto da una malattia paralizzante: a rivelarlo e’ suo fratello Georg in un’intervista al giornale ‘Neue Post’ rilanciata anche dal portale di informazione della Santa Sede ‘Vatican News’. La preoccupazione del fratello Georg e’ che questa malattia paralizzante del Papa emerito possa ...

Cambiamento climatico : il permafrost artico nasconde una nuova - pericolosa minaccia per la Salute umana e gli ecosistemi : Mentre il permafrost artico si scioglie, dà origine ad un circolo vizioso secondo cui il suolo sciolto rilascia le sue riserve di carbonio che intensificano il Cambiamento climatico, che a sua accelera lo scioglimento dei ghiacci. Ora i ricercatori hanno fatto un’altra scoperta inquietante: il permafrost contiene una quantità di mercurio di gran lunga superiore alle stime e, con il riscaldamento del suolo, potrebbe rilasciare il metallo tossico ...

Salute : a Sanremo la lezione dei ‘senior’ - così si mantiene una voce longeva : “Chapeau” ai ‘senior’ che si sono esibiti sul palco di Sanremo. Sera dopo sera “stanno dimostrando che l’avanzare degli anni, se ben gestito, non è affatto un ostacolo alla professione e che a qualunque età si può essere artisti e riuscire bene“. Parola di Valentina Carlile, osteopata milanese che con le mani cura le ugole di cantanti internazionali da milioni di copie vendute. Alla vigilia della ...

La Salute degli anziani deve diventare una priorità per la politica : La campagna elettorale per le nuove elezioni politiche del 4 marzo è ormai entrata nel vivo, eppure alcuni temi fondamentali per il futuro dell'Italia sono completamente assenti. Qualche giorno fa in occasione del convegno "Invecchiamento attivo e autodeterminazione per il fine vita: strategie di tutela dell'anziano" tenutosi alla Camera dei Deputati, si è riflettuto a lungo sul concetto di active ageing. Cos'è l'active ...

Ora legale - dall'Europarlamento una mozione per abolirla : 'Fa male alla Salute' : Al momento nel mondo sono circa 70 i Paesi, molti dei quali appartenenti all'Unione europea ma non solo, che adottano questo sistema che mira a concedere ai cittadini più ore possibili di luce ...