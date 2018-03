Salone Ginevra punta su high tech | nasce Shift con Ifa Berlino

Salone di Ginevra 2018 - tutte le anteprime e le novità da non perdere : Sta per cominciare l’88esima edizione del Salone di Ginevra, che sarà aperta al pubblico dall’8 al 18 marzo. Vi esporranno 180 marchi, verranno presentate oltre 100 anteprime mondiali ed europee e saranno oltre 900 i modelli presenti. Preventivati circa 700 mila visitatori (10% italiani), pronti a calcare 106 mila metri quadrati di spazi espositivi completamente saturi. Di seguito una piccola rassegna in ordine alfabetico dei modelli da non ...

Salone Ginevra : 110 novità stemperano le preoccupazioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Salone di Ginevra - Le novità più interessanti - FOTO GALLERY : Manca pochissimo ormai allapertura al pubblico del Salone di Ginevra (8-18 marzo), del quale vi abbiamo già dato tutte le informazioni utili. Pur con qualche defezione, quella del 2018 si prospetta unedizione molto ricca, a giudicare dalle novità previste per la manifestazione. Per loccasione, abbiamo raccolto le più interessanti nella nostra GALLERY, nella quale troverete anteprime assolute, che verranno svelate solo la prossima settimana, ...

Il gruppo Fca al Salone di Ginevra. Ecco tutte le idee" : ...rburgring Edition ricordano i record ottenuti da Stelvio e Giulia, contraddistinte dal badge 'Nring', affiancate dalle vetture Giulia Veloce Ti e Stelvio Executive con Pack Sport, il nuovo Pack ...

Salone di Ginevra - Teaser della concept BMW : La BMW ha diffuso la prima immagine Teaser della, inattesa, concept che debutterà durante il prossimo Salone di Ginevra. La Casa di Monaco, infatti, aveva già comunicato la line up di vetture che saranno presenti durante la kermesse svizzera, non facendo riferimento alla presenza di alcun prototipo inedito.Ipotesi Gran Coupé. L'immagine appena rilasciata mostra la silhouette di una tre volumi dalle linee estremamente sportive: alcuni dettagli ...

Salone di Ginevra 2018 - tutti le novità e i dettagli : Ecco tutte le novità del Salone di Ginevra 2018, edizione numero 88. La passerella elvetica continua ad essere una vetrina internazionale con ben 110 anteprime e 180 espositori, 900 modelli, nonostante gli assenti e le...

Salone di Ginevra 2018 : Alpina XD3 - il SUV Diesel dall'animo sportivo - MotorBox : A livello meccanico, la Alpina XD3 è stata rivista e affinata profondamente: riprogettato il cambio automatico con convertitore di coppia ZF Sport 8 con Alpina Switch-Tronic, rivisto anche il sistema ...

Ecco la Peugeot #508 presentata a pochi giorni dal Salone dell’Auto di Ginevra : #Peugeot508 #508 #Peugeot #geneva #SaloneautoGinevra2018 #motorshowGinevra L’ennesima anteprima, quale apripista per indirizzare coloro che andranno al Salone dell’Auto di Ginevra. Alla Peugeot l’hanno pensata così. La 508 è stata svelata al Pubblico Mondiale. In veste statica per ora, ma con immagini e video che alimentano ancor più la curiosità. Ne avevamo parlato ad ottobre anche noi. Il dubbio amletico – allora ...

Il Salone di Ginevra sarà più «hi-tech» : ... che sta per aprire i battenti della sua edizione numero 88, in calendario dall'8 al 18 marzo, apre anche la strada, le strade del mondo della fantasia, ai sogni. Il sogno di guidare e di volare, ...

Salone di Ginevra : supercar show con Ferrari - McLaren e Porsche : Il nuovo sistema utilizza per la prima volta al mondo un canale di controllo gestito da software Ferrari basato sulla pressione inviata alle pinze freno. Infine uno sguardo all'estetica, che in una ...

Salone di Ginevra 2018 - le 5 novità auto più attese : Gli anni passano, i Saloni cambiano ma Ginevra resta. Il prossimo martedì 6 marzo, con la prima giornata dedicata alla stampa e agli operatori, inizierà l’edizione numero ottantotto del Salone di Ginevra che negli anni non ha mai perduto il suo ruolo di appuntamento più importante dell’anno. Qui nessuna Casa automobilistica si sogna di mancare (DS, Infiniti e Opel a parte), come magari fa da altre parti e camminando tra gli stand si ...

Skoda - Tutte le novità per il Salone di Ginevra 2018 : Dopo una serie di comunicazioni sui singoli modelli, la Skoda ha fornito tutti i particolari relativi alle novità previste per il Salone di Ginevra. Sul fronte prodotto è previsto il lancio del restyling della Fabia con l'uscita di scena dei motori diesel e l'introduzione dei model year aggiornati della Octavia, della Superb e della Kodiaq, ma ci sarà spazio anche per la Vision X Concept. da notare, infine, che la Casa adotterà d'ora in poi su ...

Salone di Ginevra - al via la prossima settimana. In programma 110 anteprime : Come ogni anno, si appresta ad aprire i battenti il Salone di Ginevra (8-18 marzo), ormai da numerosi operatori mondiali ritenuto il riferimento europeo della produzione automobilistica. Blasone non significa tuttavia soltanto tradizione, tant’è che al di là delle corpose novità attese alla rassegna svizzera, spicca il nuovo corso della manifestazione che a partire dal 2019 abbraccerà con entusiasmo il mondo dell’hi-tech, grazie all’accordo con ...

Mitsubishi al Salone di Ginevra presenta l’Outlander PHEV : Mitsubishi Motors Corporation (MMC) presenterà all’88 ° Salone Internazionale dell’auto di Ginevra, ( 6 – 18 marzo 2018): la prima mondiale del nuovo modello 2019 Outlander PHEV , che verrà commercializzato nel Mercato Europeo questo inizio autunno. Il nuovo Outlander PHEV Mitsubishi è tra le industrie automobilistiche di maggiore esperienza nel Fuoristrada e nella trazione integrale. Già nel 1936 la PX33 è stata ...