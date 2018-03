Ruba auto medicalizzata al 118 e si schianta

Recuperate nel Fasanese auto Rubate : FASANO - Rinvenute nel Fasanese due auto rubate fuori comune. A rinvenirle sono stati i Carabinieri della compagnia di Fasano che nei giorni scorsi hanno recuperato, nel centro abitato di Fasano, un'...

Milano - investì madre e figlia con auto Rubata : pirata della strada si costituisce : Un albanese di 44 anni si è costituito ai carabinieri per l'incidente provocato giovedì sera sulla strada provinciale 28 all'altezza di Lacchiarella , Milano, che ha causato la morte di una donna di ...

Rubati due autotreni con gru : si temono nuovi assalti a portavalori : Sebbene, infatti, i mezzi pesanti Rubati spesso finiscano su mercati paralleli illegali, magari dopo essere stati ridotti a pezzi per ottenere ricambi, due gravi fatti di cronaca molto ravvicinati ...

Milano : alla guida di auto Rubata uccide donna e fugge : Milano, 2 mar. (AdnKronos) - Una donna di 74 anni è morta a Lacchiarella, in provincia di Milano, mentre la figlia è rimasta gravemente ferita nello scontro fra la sua auto e un'altra vettura, risultata rubata. Il conducente dell'altra auto, una Bmw rubata in provincia di Bergamo, dopo l'incidente è

Travolte da auto Rubata - madre morta e figlia gravissima : il "pirata" fugge a piedi : Tragedia sulle strade del Milanese. Una Bmw rubata ha travolto una Nissan Juke a bordo della quale viaggiavano madre e figlia: la 73enne è deceduta, la figlia45enne è gravissima. La persona che era alla guida della Bmw...

Milano - pirata della strada alla guida di un'auto Rubata uccide una donna e fugge nei campi : Mercoledì, da solo oppure con l'aiuto di complici, ha rubato una Bmw 325 a Trezzano sul Naviglio e giovedì sera, a una ventina di chilometri di distanza, sulla strada provinciale 28 nell'area ...

Biella : Rubano il borsello dall'auto e prelevano 3mila euro con la carta di credito : Brutta sorpresa per una donna biellese che nella giornata di ieri, 28 febbraio, ha sporto denuncia ai Carabinieri per un furto subito circa un mese fa. La donna aveva parcheggiato l'auto in via ...

Auto e moto Rubate : 101 arresti in tutta Italia - recuperati 618 veicoli Rubati : Centouno arresti in tutta Italia, 352 denunce in stato di libertà, 618 veicoli rubati restituiti ai legittimi proprietari: è il bilancio dell'operazione di polizia 'Safety car...

Rubavano auto e moto - 101 arresti : Roma, 27 feb. – (AdnKronos) – Conclusa ‘Safety car 2’, operazione ad alto impatto contro i furti di auto e moto. All’operazione, coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine, hanno partecipato tutte le Questure con il supporto di equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e l’ausilio di agenti della Stradale e della Polizia di Frontiera, con l’impiego di ...

Rubavano auto e moto - 101 arresti : Conclusa 'Safety car 2', operazione ad alto impatto contro i furti di auto e moto . All'operazione, coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine, hanno ...

Scacco al furto di auto e moto : 101 arresti in tutta Italia - recuperati 618 veicoli Rubati : Centouno arresti in tutta Italia, 352 denunce in stato di libertà, 618 veicoli rubati restituiti ai legittimi proprietari: è il bilancio dell'operazione di polizia 'Safety car 2' che ha impresso un ...

Rubavano auto e moto - 101 arresti : Roma, 27 feb. – (AdnKronos) – Conclusa ‘Safety car 2’, operazione ad alto impatto contro i furti di auto e moto. All’operazione, coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine, hanno partecipato tutte le Questure con il supporto di equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e l’ausilio di agenti della Stradale e della Polizia di Frontiera, con l’impiego di ...

Roma - auto in panne per la neve : nomade ne approfitta per Rubare : Una nomade approfitta di un'automobile rimasta in panne a causa della neve per rubare tutto ciò che la proprietaria ha lasciato all'interno.Succede a Roma, dove nella notte si è verificata una forte nevicata che ha portato i cittadini a scendere in strada con gli sci, ma anche diversi disagi nella circolazione di treni e autobus. In tutto questo caos, una donna rom approfitta del momento per rubare dalle auto rimaste in panne in ...

Forza la portiera con il giravite e Ruba l'auto sul corso di Pozzuoli : Giuseppe D'Orio, 31enne puteolano già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso su corso Terracciano da una pattuglia del radiomobile della compagnia di Pozzuoli all'interno di una Chevrolet ...