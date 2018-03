Romancig SaGa 2 - recensione

eurogamer

: Una guerra inter-generazionale arriva in occidente dopo 24 anni nella nostra recensione di Romancig SaGa 2. - Eurogamer_it : Una guerra inter-generazionale arriva in occidente dopo 24 anni nella nostra recensione di Romancig SaGa 2. -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Ci sono voluti ben 24 anni perché Romancing2, quinto capitolo della serie di jRPGtargata SquareSoft, arrivasse in occidente. Nonostante i primi quattro capitoli (Final Fantasy Legend I, II, e III, e Romancing) furono pubblicati in Nord America (ma puntualmente non in Europa), Romancing2 ed il suo diretto sequel, misteriosamente, non ricevettero mai una localizzazione occidentale.Fortunatamente, Square Enix ha deciso negli ultimi anni di riproporre gran parte dei suoi più fortunati GDR a 16-bit su dispositivi mobile, PC e console moderne, e con l'arrivo sul mercato di Switch il publisher ha pensato bene di portare Romancing2 finalmente in occidente sulle piattaforme più diffuse. Dopo il porting dello scorso anno per iOS e Android, l'RPG che abbiamo tanto desiderato arriva quindi su Switch, PS4, PS Vita, Xbox One e PC, con una serie di novità e migliorie che ...