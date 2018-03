Roma | truffa dello specchietto ad un anziano | arrestato 28enne

Roma : prova truffa dello specchietto ma la vittima è un Carabiniere : Roma: quando al vittima si è qualificata il malvivente si è allontanato Roma – E’ stata data esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in... L'articolo Roma: prova truffa dello specchietto ma la vittima è un Carabiniere su Roma Daily News.

Il Movimento Associativo italiani all’estero ha fatto un esposto alla procura di Roma contro la lista Free Flights To Italy - sospettata di essere una truffa : Il Movimento Associativo italiani all’estero (MAIE), partito politico di centro candidato nelle circoscrizioni del Nord e Sud America, ha presentato un esposto alla procura di Roma contro Free Flight To Italy, una lista candidata solo all’estero nella circoscrizione America settentrionale The post Il Movimento Associativo italiani all’estero ha fatto un esposto alla procura di Roma contro la lista Free Flights To Italy, sospettata di essere una ...

Da Napoli all'Emilia Romagna - cento colpi per mezzo milione di euro : sgominato il clan dei truffatori : La loro Bibbia erano le Pagine Bianche, dove rinvenivano nomi propri di persona di persone anziane ai quali spacciandosi per carabinieri, avvocati o agenti di società assicurative, rappresentavano un ...

Roma - truffa sventata - I carabinieri nello specchietto : La prassi dalle nostre parti è più che nota, ma se lautomobilista non è Romano può funzionare ancora bene. Lennesimo caso di tentata truffa dello specchietto è stato, però, sventato dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Eur. Un uomo e una donna di una nota famiglia di nomadi stanziali di origini campane, lei di 29 anni e lui di 23, entrambi con precedenti, è entrata in azione a bordo di unutilitaria in via Circonvallazione ...

Roma : centinaia di banconote false da 100 dollari - smascherati truffatori : Roma: fermati due truffatori, avevano 24 mazzette di banconote false da 100 dollari Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Esquilino, diretto da... L'articolo Roma: centinaia di banconote false da 100 dollari, smascherati truffatori su Roma Daily News.

Romano denunciato per truffa dalla Stradale di Ragusa : Un Romano usava i dati anagrafici e la licenza NCC di un monterossano, per perpetrare truffe a Roma. La Polizia Stradale di Ragusa lo ha scoperto

Roma - truffa alla famiglia Sonnino : il direttore di banca rischia 4 anni e 8 mesi : Auto di lusso, viaggi da sogno, spese di ogni tipo senza tirare fuori un euro dalle proprie tasche. Sembrava un amico vero, quel direttore di banca che si era guadagnato la fiducia della famiglia ...

Roma - Radicali : domani proposte contro truffa su referendum Atac : Roma, 8 gen. (askanews) domani, martedì 9 gennaio, alle ore 12:00, presso la sede di Via Bargoni 40, Riccardo Magi e Alessandro Capriccioli, promotori del referendum 'Mobilitiamo Roma', incontreranno ...

L'Aquila - presi i 'Bonnie e Clyde' Romani della truffa : incastrati dopo colpo da 140mila euro : Si sono prestenati alle Poste di Capistrello (L'Aquila) e allo sportello hanno depositato due assegni falsi, per un totale di 340mila euro. Ora, sono stati arrestati per truffa e sostituzione di ...

Roma - Radicali : proroga contratto servizio Atac truffa a cittadini : Roma, 4 gen. (askanews) 'La proroga del contratto di servizio in house ad Atac fino al 2021 annunciato dall'Assessora Meleo, nel momento in cui la città attende da parte della Sindaca l'indizione del ...

Roma. Truffa dello specchietto : arrestato 27enne : Roma. Un 27enne originario di Reggio Calabria, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Bravetta, dopo aver tentato di mettere in atto la nota “Truffa dello... L'articolo Roma. Truffa dello specchietto: arrestato 27enne su Roma Daily News.