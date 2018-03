Roma | Papa Francesco in visita alla Comunità di Sant’Egidio

Roma - Papa Francesco l'11 Marzo a Trastevere per i 50 anni della comunità di Sant'Egidio : ... a partire da Andrea Riccardi che 50 anni fa iniziò il cammino della comunità a Roma, con rappresentanze venute da diverse città d'Italia e dal mondo, con giovani e poveri amici della comunità, tra ...

Roma - PALLOTTA/ “Le radio Romane le mando in bancarotta" - poi tira in ballo Papa Francesco : ROMA, parla PALLOTTA: “Le radio ROMAne le mando in bancarotta, me ne rimangono solo 7”. L’attacco del patron dei giallorossi, l’italo-americano James PALLOTTA, alle emittenti capitoline(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:40:00 GMT)

Roma : udienza papale in aula Paolo VI per il freddo : Chi non ha trovato posto nell’aula Paolo VI ha potuto seguire dalla Basilica Roma – L’udienza papale del mercoledì ha avuto un cambio di programma.... L'articolo Roma: udienza papale in aula Paolo VI per il freddo su Roma Daily News.

Neve a Roma - sci e pupazzi di neve con le sembianze del Papa in piazza San Pietro : Romani e turisti si godono lo spettacolo della neve a Roma davanti alla Basilica in piazza San Pietro L'articolo neve a Roma, sci e pupazzi di neve con le sembianze del Papa in piazza San Pietro proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma : il Papa domenica visita San Gelasio I : Papa Francesco domenica in visita alla parrocchia di San Gelasio I a Ponte Mammolo Roma – Papa Francesco si recherà domenica a Roma, alle ore 16... L'articolo Roma: il Papa domenica visita San Gelasio I su Roma Daily News.

Roma : Papa Francesco domenica visita la Parrocchia di San Gelasio I : Papa Francesco domenica in visita alla Parrocchia di San Gelasio I Roma – domenica, alle ore 16 circa, Papa Francesco si recherà in visita nella Parrocchia... L'articolo Roma: Papa Francesco domenica visita la Parrocchia di San Gelasio I su Roma Daily News.

Roma : Zingaretti ha presentato il Progetto ‘A Casa con Papà’ : Roma: Zingaretti inaugura le case per papà in difficoltà Roma – Questa mattina le nuove ‘Terrazze’ dell’Istituto Sant’Alessio sono state inaugurate dal Presidente della Regione Lazio,... L'articolo Roma: Zingaretti ha presentato il Progetto ‘A Casa con Papà’ su Roma Daily News.

Giulio Todrani/ Il papà di Giorgia è un volto noto del blues Romano (Domenica In) : Giulio Todrani, il volto del blues romano è noto per aver trasmesso l'amore per la musica a sua figlia Giorgia cresciuta in un ambiente prettamente musicale. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 03:51:00 GMT)

Roma - le Acli aderiscono alla giornata di digiuno proclamata da Papa Francesco : ... perciò senza dubbio dedicheremo le nostre preghiere proprio ai nostri fratelli di questi Paesi lontani, senza dimenticare chiunque nel mondo sta soffrendo a causa delle atrocità dell'uomo. La nostra ...

Il Papa incontra e confessa i parroci di Roma : 'Ascoltate la gente' - : Come dire che la politica spetta ai laici. L'intervento che ha fatto Francesco al Laterano ha concluso la liturgia penitenziale che si era aperta con una omelia di De Donatis. Prima aveva confessato ...

Roma : domani il Papa incontra sacerdoti e diaconi a S.Giovanni : domani Papa Francesco incontra sacerdoti e diaconi nella Basilica di ‘San Giovanni in Laterano’ Roma – Come tradizione all’inizio della Quaresima, domani (giovedì 15 febbraio), dopo... L'articolo Roma: domani il Papa incontra sacerdoti e diaconi a S.Giovanni su Roma Daily News.

Roma - esposto contro lo scarico del convento di Albano che ospita il Papa : È giallo su una tubatura di scarico che parte dalla residenza preferita da Papa Francesco ai Castelli Romani e finisce dritta nel Lago Albano. Tanto clamore a pochi giorni dall'arrivo di Bergoglio ad ...

Roma. Papa Francesco : proteggere minori sul web : Roma il Papa su Twitter: impegno di tutti per salvaguardare minori su internet Roma Questo il messaggio apparso sul profilo Twitter di Papa Francesco: 'Siamo tutti chiamati a impegnarci per proteggere ...

Roma. Papa Francesco : proteggere minori sul web : Roma – il Papa su Twitter: impegno di tutti per salvaguardare minori su internet Roma – Questo il messaggio apparso sul profilo Twitter di Papa... L'articolo Roma. Papa Francesco: proteggere minori sul web su Roma Daily News.